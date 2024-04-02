ارتفاع طفيف لفرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال فبراير

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ارتفع إجمالي عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة بشكل طفيف للغاية خلال فبراير، بعد انخفاضها في يناير، ما قد يشير إلى استمرار قوة سوق العمل وضغوط التضخمية بشكل نسبي.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء، أن عدد فرص العمل المتاحة ارتفع إلى 8.8 مليون وظيفة في فبراير، مقارنة بأكثر قليلًا من 8.7 مليون فرصة عمل في يناير، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات.
وتراجعت فرص العمل المتاحة من مستوى قياسي بلغ 12 مليونًا في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى بكثير الآن مما كانت عليه قبل بدء الوباء في عام 2020.
في حين أن العديد من الوظائف الشاغرة لا يتم شغلها فعليًا، لكن الإعلان عن وجودها هو اتجاه يعطي أدلة على صحة سوق العمل والاقتصاد الأوسع.
وحاليًا فإن سوق العمل ليس بدرجة النشاط التي كان عليها قبل بضع سنوات، ومع ذلك، هناك الكثير من الوظائف المتاحة، ولا تزال الكثير من الشركات تجري عمليات التوظيف، والبطالة منخفضة للغاية.
في الوقت نفسه، يريد الاحتياطي الفيدرالي أن يرى تباطؤًا في نمو الأجور للمساعدة في إبقاء التضخم تحت السيطرة، حيث لا تزال ترتفع الأجور بوتيرة أسرع مما يرغب فيه الفيدرالي.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108050277
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