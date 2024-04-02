ارتفاع طفيف لفرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق عقب العودة من عطلة طويلة ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية لـ”جيه بي مورجان” الأسهم الأمريكية تستحوذ على حصة تاريخية من التدفقات العالمية للصناديق المتداولة

ارتفع إجمالي عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة بشكل طفيف للغاية خلال فبراير، بعد انخفاضها في يناير، ما قد يشير إلى استمرار قوة سوق العمل وضغوط التضخمية بشكل نسبي.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء، أن عدد فرص العمل المتاحة ارتفع إلى 8.8 مليون وظيفة في فبراير، مقارنة بأكثر قليلًا من 8.7 مليون فرصة عمل في يناير، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات.

وتراجعت فرص العمل المتاحة من مستوى قياسي بلغ 12 مليونًا في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى بكثير الآن مما كانت عليه قبل بدء الوباء في عام 2020.

في حين أن العديد من الوظائف الشاغرة لا يتم شغلها فعليًا، لكن الإعلان عن وجودها هو اتجاه يعطي أدلة على صحة سوق العمل والاقتصاد الأوسع.

وحاليًا فإن سوق العمل ليس بدرجة النشاط التي كان عليها قبل بضع سنوات، ومع ذلك، هناك الكثير من الوظائف المتاحة، ولا تزال الكثير من الشركات تجري عمليات التوظيف، والبطالة منخفضة للغاية.

في الوقت نفسه، يريد الاحتياطي الفيدرالي أن يرى تباطؤًا في نمو الأجور للمساعدة في إبقاء التضخم تحت السيطرة، حيث لا تزال ترتفع الأجور بوتيرة أسرع مما يرغب فيه الفيدرالي.

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