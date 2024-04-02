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السيارات



اتصالات وتكنولوجيا



الطاقة



اقتصاد أخضر



النقل والملاحة



اقتصاد عالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأي



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

اقتصاد مصر تحذير جديد من“الجمارك” بشأن البضائع المتراكمة فى الموانئ “البورصة” تحاور أحد المشاركين فى إعداد قانون المالية العامة الموحد صندوق النقد: مصر تحصل على 4.14 مليار دولار فى 2024 حال إتمام المراجعات 7 مليارات دولار تراجعًا فى عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر خلال فبراير

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MENAFN - Al-Borsa News) أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من 70% من البولنديين لا يريدون أن تنضم بلادهم إلى منطقة اليورو، وكان الناخبون في حزب القانون والعدالة الأكثر تشككا بشأن عملة" />







الثلاثاء, أبريل 2, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية منوعات عام استطلاع للرأي: 70% من البولنديين لا يريدون الانضمام إلى منطقة اليورو كتب : محمود أبورواش الثلاثاء 2 أبريل 2024





أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من 70% من البولنديين لا يريدون أن تنضم بلادهم إلى منطقة اليورو، وكان الناخبون في حزب القانون والعدالة الأكثر تشككا بشأن عملة الاتحاد الأوروبي،

ووفقا للاستطلاع الذى أجرته شركة United Surveys لصالح Wirtualna Polska فإن 66.8% من البولنديين يفضلون الاحتفاظ بالزلوتي بدلا من اعتماد اليورو، وأن نصفهم تقريباً“يعارضون” الانضمام إلى منطقة اليورو فى حين أيد نحو 3ر27 % فقط من يؤيدون التحول إلى اليورو.

موضوعاتبنك إسرائيل: تجنيد“الحريديم” من شأنه تخفيف أضرار الحرب على الاقتصاد ارتفاع أسعار الذهب مع توقعات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي “المالية” توجه الوزارات بإنشاء“إدارة للتكاليف” لديها

وأشار الأستطلاع إلى أنه لا تزال عضوية منطقة اليورو تتمتع بدعم منخفض نسبيا بين البولنديين، بعد مرور 20 عاما على انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي لافتا إلى أن البولنديين يشعرون بالقلق بشكل خاص بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية واعتماد السياسة الضريبية البولندية على القرارات المتخذة .

وأوضح الاستطلاع إلى أن هذا التشكك في إمكانية الدخول إلى منطقة اليورو لا يعتمد على الانتماء السياسي، نظرا لأن ناخبي المعارضة القومية والأحزاب الموالية للحزب في الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة دونالد تاسك يشتركون جميعا في وجهة نظر سلبية عن منطقة اليورو

ويعارض نصف الناخبين في التحالفات الحاكمة، الائتلاف المدني (KO، EPP/S&D)، والطريق الثالث (Renew/PPE)، واليسار الجديد (S&D)، اعتماد عملة الاتحاد الأوروبي، في حين يؤيد 37% فقط مثل هذه العملة.

ووفقا للأستطلاع يعد الناخبون من أحزاب المعارضة المحافظة، القانون والعدالة (PiS، CRE) واتحاد الحرية والاستقلال، المناهضين للاتحاد الأوروبي إلى حد كبير، هم أكثر معارضة لليورو، حيث أن 4٪ فقط منهم يرغبون في الانضمام إلى منطقة اليورو و95٪ يعارضون ذلك.

وخلافاً للمخاوف العامة، يعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن الانضمام إلى منطقة اليورو من شأنه أن يجلب فوائد اقتصادية وسياسية كبيرة لبولندا.

وقالت أنييشكا سمولينسكا من الأكاديمية البولندية للعلوم، وباوي توكارسكي من مؤسسة شتيفتونج فيسنشافت آند بوليتيك:“باعتبارها عضوا في منطقة اليورو، يمكن لبولندا أن تناضل بشكل أكثر فعالية لتشكيل نظام الحوكمة الاقتصادية بطريقة تعالج القضايا الأمنية بشكل أفضل.

وبينما وصف الرئيس التشيكي بيتر بافيل مؤخرا اعتماد العملة الموحدة بأنه“منطقي” بالنسبة لبراج، لم يعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك عن خطوات لإدخال اليورو في بولندا،

في الوقت الحالي، لا تستطيع بولندا الانضمام إلى منطقة اليورو لأنها لا تلبي معايير التقارب، بما في ذلك استقرار الأسعار، والمالية العامة السليمة، واستقرار أسعار الصرف وأسعار الفائدة طويلة الأجل.

ولا تزال سبع دول فقط من الاتحاد الأوروبي تحتفظ بعملاتها الوطنية: بلغاريا والدنمارك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد وجمهورية التشيك.