1.47 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة تجاوزت 1.47 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصدر“العالمية القابضة” و”باركن” التداولات.
وتوزعت السيولة بواقع 988 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و483.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 526 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 27.1 ألف صفقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.57 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و728.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108050275
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