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1.47 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية في ختام التعاملات

4/2/2024 2:28:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة تجاوزت 1.47 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصدر“العالمية القابضة” و”باركن” التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 988 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و483.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 526 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 27.1 ألف صفقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.57 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و728.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108050275

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