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بنك الاستثمار الأوروبي يوجه 100 مليون يورو لدعم الطاقة في التشيك

4/2/2024 2:28:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الثلاثاء عن توجيه 100 مليون يورو قروض لدولة التشيك لمشروعات تتعلق بمواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يخدم قطاعات يعمل بها المزارعين كاستبدال الآلات الزراعية ومشروعات النقل العام في المناطق الحضرية والضواحي، مثل شراء الترام أو مترو الأنفاق أو التلفريك أو الحافلات عديمة الانبعاثات.

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وأشار إلى أن المخصصات المالية سوف يستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في التشيك، ويتم تخصيص ما لا يقل عن 12% من القرض لمشاريع لها تأثير إيجابي على المناخ أو البيئة.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كيرياكوس كاكوريس،“يسعدنا توسيع تعاوننا مع التشيك لتعزيز فرص الأعمال في البلاد – غالبًا في المناطق ذات النشاط الاقتصادي المنخفض – ودعم النمو الذي يعمل لصالح الناس والبيئة”.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108050274

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