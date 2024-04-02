بنك الاستثمار الأوروبي يوجه 100 مليون يورو لدعم الطاقة في التشيك

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الثلاثاء عن توجيه 100 مليون يورو قروض لدولة التشيك لمشروعات تتعلق بمواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يخدم قطاعات يعمل بها المزارعين كاستبدال الآلات الزراعية ومشروعات النقل العام في المناطق الحضرية والضواحي، مثل شراء الترام أو مترو الأنفاق أو التلفريك أو الحافلات عديمة الانبعاثات.
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وأشار إلى أن المخصصات المالية سوف يستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في التشيك، ويتم تخصيص ما لا يقل عن 12% من القرض لمشاريع لها تأثير إيجابي على المناخ أو البيئة.
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كيرياكوس كاكوريس،“يسعدنا توسيع تعاوننا مع التشيك لتعزيز فرص الأعمال في البلاد – غالبًا في المناطق ذات النشاط الاقتصادي المنخفض – ودعم النمو الذي يعمل لصالح الناس والبيئة”.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108050274
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