الأسهم الأمريكية تستحوذ على حصة تاريخية من التدفقات العالمية للصناديق المتداولة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجل مؤشر“إس آند بي 500” أعلى مستوى على الإطلاق من التدفقات الداخلة عبر الصناديق المتداولة في البورصة عالميًا، واستحوذ على أعلى حصة سنوية من تدفقات هذه الصناديق خلال عقد من الزمن على الأقل.
وحققت الصناديق المتداولة التي تتبع مؤشر“إس آند بي 500” رقمًا قياسيًا بلغ 137 مليار دولار من التدفقات الداخلة الصافية في عام 2023، متجاوزة الذروة السابقة البالغة 119 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات“فانجارد”.
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ويمثل هذا حصة قياسية تبلغ 27% من جميع تدفقات الصناديق المتداولة في سوق الأسهم العالمية، ومقارنة بـ 9% فقط عام 2022 و13% عام 2021 و1% عام 2020، وأكثر من الذروة السابقة البالغة 22% عام 2016، وفقًا للبيانات التي تمتد حتى عام 2012.
وتعكس هذه التدفقات الهيمنة والجاذبية الأمريكية في أسواق الأسهم العالمية، والتي تقترب الآن من المستويات التي شوهدت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عندما قادت الولايات المتحدة التعافي الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية، وفقًا لصحيفة“فايننشال تايمز”.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108050273
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