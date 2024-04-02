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الأسهم الأمريكية تستحوذ على حصة تاريخية من التدفقات العالمية للصناديق المتداولة

4/2/2024 2:28:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل مؤشر“إس آند بي 500” أعلى مستوى على الإطلاق من التدفقات الداخلة عبر الصناديق المتداولة في البورصة عالميًا، واستحوذ على أعلى حصة سنوية من تدفقات هذه الصناديق خلال عقد من الزمن على الأقل.

وحققت الصناديق المتداولة التي تتبع مؤشر“إس آند بي 500” رقمًا قياسيًا بلغ 137 مليار دولار من التدفقات الداخلة الصافية في عام 2023، متجاوزة الذروة السابقة البالغة 119 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات“فانجارد”.

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ويمثل هذا حصة قياسية تبلغ 27% من جميع تدفقات الصناديق المتداولة في سوق الأسهم العالمية، ومقارنة بـ 9% فقط عام 2022 و13% عام 2021 و1% عام 2020، وأكثر من الذروة السابقة البالغة 22% عام 2016، وفقًا للبيانات التي تمتد حتى عام 2012.

وتعكس هذه التدفقات الهيمنة والجاذبية الأمريكية في أسواق الأسهم العالمية، والتي تقترب الآن من المستويات التي شوهدت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عندما قادت الولايات المتحدة التعافي الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية، وفقًا لصحيفة“فايننشال تايمز”.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108050273

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