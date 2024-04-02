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ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية لـجيه بي مورجان

4/2/2024 2:28:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفعت وكالة“ستاندرد آند بورز” نظرتها المستقبلية لبنك“جيه بي مورجان” إلى“إيجابية” من“مستقرة”، مشيرة إلى امتلاكه مرونة فائقة في مواجهة الظروف الصعبة.

وقال محللو الوكالة في تقرير الثلاثاء:“في عام 2023، وسع البنك حصصه السوقية الرائدة عبر امتيازه المتنوع، مع إظهار مرونة فائقة في بيئة التشغيل الصعبة وسط زيادة حادة في أسعار الفائدة”.

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وأكدت الوكالة تصنيفها للشركة القابضة للبنك عند“A-/ A-2” والشركة المشغلة عند“A+/ A-1′′، مشيرة إلى احتمال رفع التصنيفين بمقدار درجة واحدة إذا حافظ المقرض على أدائه“الرائد بين أقرانه” مع الإبقاء على احتياطيات رأس المال لديه.

وكتب المحللون:“باعتباره أكبر بنك استثماري في العالم، يواصل“جيه بي مورجان” تنمية حصته في الخدمات الاستشارية والأسواق، بينما يتوسع أيضًا في أعمال سندات الخزانة وعملاء الودائع”.

وتابعوا:“بنى البنك أيضًا مراكز سوقية من الدرجة الأولى في الإقراض الاستهلاكي في الولايات المتحدة، بما في ذلك بطاقات الائتمان والرهون العقارية السكنية وقروض السيارات، والتي يكون الحجم مطلوبًا فيها للتنافس بفاعلية”.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108050272

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