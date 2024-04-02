ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية لـجيه بي مورجان

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفعت وكالة“ستاندرد آند بورز” نظرتها المستقبلية لبنك“جيه بي مورجان” إلى“إيجابية” من“مستقرة”، مشيرة إلى امتلاكه مرونة فائقة في مواجهة الظروف الصعبة.
وقال محللو الوكالة في تقرير الثلاثاء:“في عام 2023، وسع البنك حصصه السوقية الرائدة عبر امتيازه المتنوع، مع إظهار مرونة فائقة في بيئة التشغيل الصعبة وسط زيادة حادة في أسعار الفائدة”.
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وأكدت الوكالة تصنيفها للشركة القابضة للبنك عند“A-/ A-2” والشركة المشغلة عند“A+/ A-1′′، مشيرة إلى احتمال رفع التصنيفين بمقدار درجة واحدة إذا حافظ المقرض على أدائه“الرائد بين أقرانه” مع الإبقاء على احتياطيات رأس المال لديه.
وكتب المحللون:“باعتباره أكبر بنك استثماري في العالم، يواصل“جيه بي مورجان” تنمية حصته في الخدمات الاستشارية والأسواق، بينما يتوسع أيضًا في أعمال سندات الخزانة وعملاء الودائع”.
وتابعوا:“بنى البنك أيضًا مراكز سوقية من الدرجة الأولى في الإقراض الاستهلاكي في الولايات المتحدة، بما في ذلك بطاقات الائتمان والرهون العقارية السكنية وقروض السيارات، والتي يكون الحجم مطلوبًا فيها للتنافس بفاعلية”.
المصدر:
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