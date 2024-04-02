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انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق عقب العودة من عطلة طويلة

4/2/2024 2:28:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت الأسهم الأوروبية إلى الانخفاض في ختام تعاملات الثلاثاء، بعد العودة من عطلة نهاية أسبوع امتدت من الجمعة إلى الإثنين، وعقب تسجيلها مكاسب فصلية قوية.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.80% إلى 508.57 نقطة، بعدما سجل مكاسب فصلية وشهرية بنسبة 7% و12.75% على التوالي.

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وانخفض مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.20% إلى 7935 نقطة، وتراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 1.15% إلى 18283 نقطة، فيما هبط مؤشر“كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.90% إلى 8130 نقطة.

وتراجعت أغلب القطاعات خلال التعاملات الأوروبية اليوم، وقادت أسهم قطاعي التجزئة والتعدين الخسائر، حيث تراجعت بنسبة 2.1% و1.9% على التوالي.

وأظهرت بيانات“إس آند بي جلوبال”، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو إلى 46.1 نقطة في مارس من 46.5 نقطة في فبراير، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش لمدة 21 شهراً.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108050271

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