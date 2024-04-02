انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق عقب العودة من عطلة طويلة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت الأسهم الأوروبية إلى الانخفاض في ختام تعاملات الثلاثاء، بعد العودة من عطلة نهاية أسبوع امتدت من الجمعة إلى الإثنين، وعقب تسجيلها مكاسب فصلية قوية.
وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.80% إلى 508.57 نقطة، بعدما سجل مكاسب فصلية وشهرية بنسبة 7% و12.75% على التوالي.
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وانخفض مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.20% إلى 7935 نقطة، وتراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 1.15% إلى 18283 نقطة، فيما هبط مؤشر“كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.90% إلى 8130 نقطة.
وتراجعت أغلب القطاعات خلال التعاملات الأوروبية اليوم، وقادت أسهم قطاعي التجزئة والتعدين الخسائر، حيث تراجعت بنسبة 2.1% و1.9% على التوالي.
وأظهرت بيانات“إس آند بي جلوبال”، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو إلى 46.1 نقطة في مارس من 46.5 نقطة في فبراير، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش لمدة 21 شهراً.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108050271
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