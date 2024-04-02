البورصة تستأنف التراجعات بعد صعود مؤقت

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريج: فرص واعدة فى قطاعى البتروكيماويات والعقارات الفترة المقبلة
عادت البورصة للهبوط مجددًا بعدما كسرت سلسلة التراجعات بجلسة صعود أمس الإثنين وسط عمليات جنى أرباح وبيع خاصة من المستثمرين المصريين والعرب، واستمر الضعف فى أحجام التداول وعدم وجود قوى شرائية كافية قادرة على دفع الأسهم للصعود.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 27934.36 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 6400.39 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.32% إلى مستوى 9096.59 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 1.04%، ليستقر عند مستوى 34113.15 نقطة.
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وأشار سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى أن ضعف أحجام التداول، واتجاه القوى الشرائية إلى أسهم معينة، أدى إلى عدم تحرك السوق كله مرة واحدة، موضحًا أن السيولة تتجه من أسهم لأخرى، إلا أنه على صعيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن الأسهم تتحرك بشكل أسرع من أسهم المؤشر الرئيسى، ولكن المؤشر السبعينى مازال فى حركة تصحيحة.
وتوقع أن تشهد جلسة الأربعاء هبوطًا خفيفًا استكمالا لجلسة الثلاثاء، لترتد بعدها مرة أخرى، على أن تستهدف مستويات 28500 نقطة، على أن يحاول بعدها تخطى 29500 نقطة، بينما مستوى الدعم الثانوى للمؤشر الرئيسى عند 27 ألف نقطة، ومستوى الدعم الرئيسى له عند 26300 نقطة.
وقال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة الصك لتداول الأوراق المالية، إن السوق مستمر فى الاتجاه العرضى على المستوى قصير الأجل، على أن يستهدف الوصول إلى مستويات 25 ألف نقطة، وعلى صعيد المؤشر السبعينى فإن أداءه حتى الآن تخطى المؤشر الثلاثنيى، ويستهدف مستويات 6800 نقطة، على أن يكون مستوى 7100 نقطة هو الأهم بالنسبة له.
وأشار إلى أن قطاع البيتروكيماويات حاليًا بدأ فى التحسن تدريجيًا ويتمتع بفرص واعدة حاليًا، بعد أن تخطى سهم سيدى كرير مستوى مقاومة له، كما توجد فرص واعدة لسهمى“كيما”، و”أموك”، بالإضافة إلى القطاع العقارى الذى يتوقع أن يبدأ فى التحرك إيجابيًا خلال الفترة القادمة بقيادة سهم“مصر الجديدة”.
وشهد السوق قيم تداولات 2.9 مليار جنيه، من خلال تداول 577.2 مليون سهم، بتنفيذ 90.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 69 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“الاستثمار العقارى العربى – اليكو” بنسبة 19.94%.
وتراجعت أسعار 72 سهما، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“جى بى كوربوريشن” بنحو 6.38%، فيما لم تتغير أسعار 66 سهما، وسجل رأس المال السوقى 1.87 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بنحو 87.1 مليون جنيه، و105.5 مليون جنيه مستحوذين على 83.58% و5.97% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بنحو 192.6 مليون جنيه مستحوذين على 10.45%.
ونفذ الأفراد 70.79 % من التعاملات، واتجه الأفراد الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 5.4 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون والعرب نحو البيع بصافى تعاملات 64.4 مليون جنيه، و10.5 ألف جنيه على الترتيب.
ونفذت المؤسسات 29.2% من التداولات، واتجهت المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع بصافى تعاملات 22.6 مليون جنيه، و94.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 187.18 مليون جنيه.
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