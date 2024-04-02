البورصة تستأنف التراجعات بعد صعود مؤقت

عادت البورصة للهبوط مجددًا بعدما كسرت سلسلة التراجعات بجلسة صعود أمس الإثنين وسط عمليات جنى أرباح وبيع خاصة من المستثمرين المصريين والعرب، واستمر الضعف فى أحجام التداول وعدم وجود قوى شرائية كافية قادرة على دفع الأسهم للصعود.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 27934.36 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 6400.39 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.32% إلى مستوى 9096.59 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 1.04%، ليستقر عند مستوى 34113.15 نقطة.

موضوعاتداو جونز يواصل تراجعه لليوم الثاني ويفقد أكثر من 430 نقطة في المستهل البورصة تتراجع 1.28% في الختام بتداولات 3.1 مليار جنيه شركة أرامكو السعودية ترسي عقودًا بقيمة 7.7 مليار دولار

وأشار سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى أن ضعف أحجام التداول، واتجاه القوى الشرائية إلى أسهم معينة، أدى إلى عدم تحرك السوق كله مرة واحدة، موضحًا أن السيولة تتجه من أسهم لأخرى، إلا أنه على صعيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن الأسهم تتحرك بشكل أسرع من أسهم المؤشر الرئيسى، ولكن المؤشر السبعينى مازال فى حركة تصحيحة.

وتوقع أن تشهد جلسة الأربعاء هبوطًا خفيفًا استكمالا لجلسة الثلاثاء، لترتد بعدها مرة أخرى، على أن تستهدف مستويات 28500 نقطة، على أن يحاول بعدها تخطى 29500 نقطة، بينما مستوى الدعم الثانوى للمؤشر الرئيسى عند 27 ألف نقطة، ومستوى الدعم الرئيسى له عند 26300 نقطة.

وقال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة الصك لتداول الأوراق المالية، إن السوق مستمر فى الاتجاه العرضى على المستوى قصير الأجل، على أن يستهدف الوصول إلى مستويات 25 ألف نقطة، وعلى صعيد المؤشر السبعينى فإن أداءه حتى الآن تخطى المؤشر الثلاثنيى، ويستهدف مستويات 6800 نقطة، على أن يكون مستوى 7100 نقطة هو الأهم بالنسبة له.

وأشار إلى أن قطاع البيتروكيماويات حاليًا بدأ فى التحسن تدريجيًا ويتمتع بفرص واعدة حاليًا، بعد أن تخطى سهم سيدى كرير مستوى مقاومة له، كما توجد فرص واعدة لسهمى“كيما”، و”أموك”، بالإضافة إلى القطاع العقارى الذى يتوقع أن يبدأ فى التحرك إيجابيًا خلال الفترة القادمة بقيادة سهم“مصر الجديدة”.

وشهد السوق قيم تداولات 2.9 مليار جنيه، من خلال تداول 577.2 مليون سهم، بتنفيذ 90.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 69 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“الاستثمار العقارى العربى – اليكو” بنسبة 19.94%.

وتراجعت أسعار 72 سهما، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“جى بى كوربوريشن” بنحو 6.38%، فيما لم تتغير أسعار 66 سهما، وسجل رأس المال السوقى 1.87 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بنحو 87.1 مليون جنيه، و105.5 مليون جنيه مستحوذين على 83.58% و5.97% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بنحو 192.6 مليون جنيه مستحوذين على 10.45%.

ونفذ الأفراد 70.79 % من التعاملات، واتجه الأفراد الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 5.4 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون والعرب نحو البيع بصافى تعاملات 64.4 مليون جنيه، و10.5 ألف جنيه على الترتيب.

ونفذت المؤسسات 29.2% من التداولات، واتجهت المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع بصافى تعاملات 22.6 مليون جنيه، و94.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 187.18 مليون جنيه.