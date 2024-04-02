156 مليون دولار صادرات الطباعة والتغليف المصرية بأول شهرين 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف
، إن صادرات القطاع ارتفعت خلال أول شهرين من 2024 بنسبة 12% لتسجل 156 مليون دولار؛ مقابل 139 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023.
وأضافت، اليوم الأربعاء، أن قطاع التغليف نجح في تحقيق زيادة بنسبة 15% ليسجل 92 مليون دولار في يناير وفبراير من العام الجاري؛ مقابل 80 مليون دولار عن نفس المدة في 2023.
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وأشارت إلى تحقيق ارتفاع في صادرات قطاع الورق بنسبة 5% مسجلاً 24.5 مليون دولار؛ مقابل 23.2 مليون دولار قياساً على الفترة المماثلة من العام الماضي.
وذكرت إبراهيم، أن صادرات قطاع طباعة الكتاب حققت زيادة بنسبة 65% بواقع 6.8 مليون دولار في أول شهرين من 2024؛ مقابل 4.13 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2023.
وأرجعت الزيادة الملحوظة في الصادرات إلى فتح بعض الأسواق الجديدة نتيجة بعثات طرق الأبواب والمعارض الخارجية وغيرها من الأنشطة التي استهدفت زيادة الصادرات لبعض الأسواق التقليدية بجانب فتح أسواق جديدة.
وذكرت أن هناك زيادة في صادرات الأسواق التي قام المجلس بفتح سوق بها عن طريق البعثات والمعارض؛ حيث زاد التصدير إلى دولة الجزائر بنسبة 62% عن العام الماضي والأردن بنسبة 90% عند المقارنة بين أداء أول شهرين في هذا العام بنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بأكبر الدول المستوردة من مصر منتجات قطاع التغليف والطباعة، جاءت ليبيا في مقدمة الدول الأكثر استيرادا من مصر ويليها الولايات المتحده الأمريكية ثم بريطانيا والسعودية.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108050262
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