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156 مليون دولار صادرات الطباعة والتغليف المصرية بأول شهرين 2024

4/2/2024 2:27:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف ، إن صادرات القطاع ارتفعت خلال أول شهرين من 2024 بنسبة 12% لتسجل 156 مليون دولار؛ مقابل 139 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023.

وأضافت، اليوم الأربعاء، أن قطاع التغليف نجح في تحقيق زيادة بنسبة 15% ليسجل 92 مليون دولار في يناير وفبراير من العام الجاري؛ مقابل 80 مليون دولار عن نفس المدة في 2023.

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وأشارت إلى تحقيق ارتفاع في صادرات قطاع الورق بنسبة 5% مسجلاً 24.5 مليون دولار؛ مقابل 23.2 مليون دولار قياساً على الفترة المماثلة من العام الماضي.

وذكرت إبراهيم، أن صادرات قطاع طباعة الكتاب حققت زيادة بنسبة 65% بواقع 6.8 مليون دولار في أول شهرين من 2024؛ مقابل 4.13 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2023.

وأرجعت الزيادة الملحوظة في الصادرات إلى فتح بعض الأسواق الجديدة نتيجة بعثات طرق الأبواب والمعارض الخارجية وغيرها من الأنشطة التي استهدفت زيادة الصادرات لبعض الأسواق التقليدية بجانب فتح أسواق جديدة.

وذكرت أن هناك زيادة في صادرات الأسواق التي قام المجلس بفتح سوق بها عن طريق البعثات والمعارض؛ حيث زاد التصدير إلى دولة الجزائر بنسبة 62% عن العام الماضي والأردن بنسبة 90% عند المقارنة بين أداء أول شهرين في هذا العام بنفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بأكبر الدول المستوردة من مصر منتجات قطاع التغليف والطباعة، جاءت ليبيا في مقدمة الدول الأكثر استيرادا من مصر ويليها الولايات المتحده الأمريكية ثم بريطانيا والسعودية.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108050262

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