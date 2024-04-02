الوزراء: 8.7 مليار دولار قيمة صادرات السلع غير البترولية بالربع الأخير 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن حجم صادرات السلع غير البترولية خلال الربع الأخير من عام 2023 بلغت قيمتها 8.7 مليار دولار، مقابل 8.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%.
جاء ذلك فى العدد الثاني عشر من تقرير“الصادرات السلعية غير البترولية” الذى أصدره مركز المعلومات .
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وفيما يتعلق بتطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الأخير من العام الماضي، جاء“لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة” على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 739.6 مليون دولار مقارنًة بنحو 475.4 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2022 بزيادة قدرها 264.2 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية جاء“حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) حيث سجل نحو 540.8 مليون دولار مقابل نحو 376.1 مليون دولار بزيادة قدرها 164.7 مليون دولار، وجاء“الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية” في المرتبة الثالثة حيث سجلت 692.9 مليون دولار مقابل 617.8 مليون دولار بزيادة قدرها 75.1 مليون دولار.
وحول تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الرابع 2023، لفت التقرير إلى أن“الأسمدة” جاءت على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 451.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023؛ مقابل نحو 931.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بانخفاض قدره 480.5 مليون دولار.
وجاء“الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها” في المرتبة الثانية حيث سجلت 182.8 مليون دولار مقابل نحو 422 مليون دولار بانخفاض قدره 239.2 مليون دولار.
وجاءت مجموعة“اللدائن ومصنوعاتها” كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الرابع 2023 بنسبة 5.9%، تليها“الأسمدة” بنسبة 5.2%.
وأوضح التقرير قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الأخير من العام الماضي ، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية بقيمة 801.3 مليون دولار وهو ما يمثل 9.2% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 763.1 مليون دولار وبنسبة 8.7%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 716.4 مليون دولار وبنسبة 8.2%، ثم ليبيا بقيمة 559.9 مليون دولار وبنسبة 6.4% وإيطاليا بقيمة 440.8 مليون دولار وبنسبة 5% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية.
وأشار مركز المعلومات، إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، مؤكداً أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في“الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية”، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة لذلك فمن المتوقع زيادة صادرات مصر إليها بقيمة 2.5 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.7 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108050261
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