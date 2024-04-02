الوزراء: 8.7 مليار دولار قيمة صادرات السلع غير البترولية بالربع الأخير 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن حجم صادرات السلع غير البترولية خلال الربع الأخير من عام 2023 بلغت قيمتها 8.7 مليار دولار، مقابل 8.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%.

جاء ذلك فى العدد الثاني عشر من تقرير“الصادرات السلعية غير البترولية” الذى أصدره مركز المعلومات .

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وفيما يتعلق بتطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الأخير من العام الماضي، جاء“لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة” على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 739.6 مليون دولار مقارنًة بنحو 475.4 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2022 بزيادة قدرها 264.2 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية جاء“حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) حيث سجل نحو 540.8 مليون دولار مقابل نحو 376.1 مليون دولار بزيادة قدرها 164.7 مليون دولار، وجاء“الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية” في المرتبة الثالثة حيث سجلت 692.9 مليون دولار مقابل 617.8 مليون دولار بزيادة قدرها 75.1 مليون دولار.

وحول تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الرابع 2023، لفت التقرير إلى أن“الأسمدة” جاءت على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 451.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023؛ مقابل نحو 931.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بانخفاض قدره 480.5 مليون دولار.

وجاء“الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها” في المرتبة الثانية حيث سجلت 182.8 مليون دولار مقابل نحو 422 مليون دولار بانخفاض قدره 239.2 مليون دولار.

وجاءت مجموعة“اللدائن ومصنوعاتها” كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الرابع 2023 بنسبة 5.9%، تليها“الأسمدة” بنسبة 5.2%.

وأوضح التقرير قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الأخير من العام الماضي ، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية بقيمة 801.3 مليون دولار وهو ما يمثل 9.2% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 763.1 مليون دولار وبنسبة 8.7%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 716.4 مليون دولار وبنسبة 8.2%، ثم ليبيا بقيمة 559.9 مليون دولار وبنسبة 6.4% وإيطاليا بقيمة 440.8 مليون دولار وبنسبة 5% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية.

وأشار مركز المعلومات، إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، مؤكداً أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في“الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية”، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة لذلك فمن المتوقع زيادة صادرات مصر إليها بقيمة 2.5 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.7 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار.

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