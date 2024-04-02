10.6% انخفاضا في العجز التجاري غير البترولي لمصر الربع الأخير 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الرابع من عام 2023 بلغ 9.3 مليار دولار؛ مقارنًة بنحو 10.4 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 10.6%.

وأرجع، في تقرير“ الصادرات السلعية غير البترولية” الذي أصدره، السبب إلى تراجع قيمة الواردات غير البترولية.

موضوعات“الوزراء”: 8.7 مليار دولار قيمة صادرات السلع غير البترولية بالربع الأخير 2023 156 مليون دولار صادرات الطباعة والتغليف المصرية بأول شهرين 2024 500 جنيه زيادة بأسعار الأسمدة بعد ارتفاع تكاليف النقل

وأوضح المركز، أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت خلال الفترة المذكورة نحو 8.7 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 1.2%.

ووصلت قيمة الواردات غير البترولية 18 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل نحو 19 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 5.3%.

وركز القسم الثاني من التقرير على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث جاءت الصين كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليار ، تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار.

كما استعرض التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2023 حيث جاءت الصين في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًّا بقيمة عجز تجاري بلغ 3.2 مليار دولار تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 939.9 مليون دولار ثم ألمانيا الاتحادية بقيمة 921.9 مليون دولار.

فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر والصين بمقدار 87.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع 2022، وانخفض العجز التجاري بين مصر وروسيا بمقدار 282.6 مليون دولار خلال الفترة المذكورة مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022.

وأشار التقرير أيضاً إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الفترة (الربع الرابع 2022 – الربع الرابع 2023)، حيث وصلت قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 5.2 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 5.1 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2022، لتبلغ نسبة الارتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 2%.

فيما وصلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 374 مليون دولار خلال الفترة المذكورة مقابل نحو 640.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة بمعدل انخفاض بلغ نحو 41.6%.

وفيما يتعلق بالصادرات غيـر البترولية المصرية إلى أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الربع الرابع من عام 2023، جاءت الهند في مقدمة الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال تلك الفترة بقيمة 112.4 مليون دولار، تلتها الصين بقيمة 108.4 مليون دولار، فيما جاءت نيبال كأقل الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 58.3 ألف دولار.

أما بشأن الواردات غير البترولية من أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الفترة سالفة الذكر، جاءت الصين في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية بقيمة 3.3 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 631.5 مليون دولار، فيما جاءت بروناي دار السلام كأقل الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية بقيمة 89.5 ألف دولار.

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