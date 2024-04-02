الحكومة تكلف فرق عمل بالنزول للأسواق والتأكد من خفض الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.

وأشار مدبولى، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى اللقاء الذى عقده مؤخرا مع كبار مُصنعى ومُنتجى ومُوردى السلع الغذائية بمقر مجلس الوزراء؛ بهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، وقال: أكدتُ خلال اللقاء أن الدولة تساند القطاع الخاص والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات حقيقية فى انخفاض واقعى لأسعار السلع الغذائية والأساسية.

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وأوضح أنه تم التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15 – 20% خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء عيد الفطر، مشيرا إلى أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة للوضع الاقتصادى فى ظل القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بوتيرة جيدة، مع استمرار الحكومة فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى الاستمرار فى تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.