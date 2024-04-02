الحكومة تكلف فرق عمل بالنزول للأسواق والتأكد من خفض الأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.
وأشار مدبولى، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى اللقاء الذى عقده مؤخرا مع كبار مُصنعى ومُنتجى ومُوردى السلع الغذائية بمقر مجلس الوزراء؛ بهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، وقال: أكدتُ خلال اللقاء أن الدولة تساند القطاع الخاص والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات حقيقية فى انخفاض واقعى لأسعار السلع الغذائية والأساسية.
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وأوضح أنه تم التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15 – 20% خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء عيد الفطر، مشيرا إلى أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن هناك متابعة مستمرة للوضع الاقتصادى فى ظل القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بوتيرة جيدة، مع استمرار الحكومة فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى الاستمرار فى تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
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