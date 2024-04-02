جهينه تخفض أسعار منتجاتها بنسبة تصل 18%

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة جهينه تخفيض أسعار منتجاتها من الألبان والعصائر، استجابة لمبادرة الحكومة بخفض الأسعار.

وأعلنت الشركة عن قائمة الأسعار الجديدة، حيث سجلت الألبان انخفاضاً وصل إلى 18%، وسجلت العصائر أيضاً انخفاضاً وصل إلى 15%.

موضوعاتالحكومة تكلف فرق عمل بالنزول للأسواق والتأكد من خفض الأسعار 10.6% انخفاضا في العجز التجاري غير البترولي لمصر الربع الأخير 2023 “الوزراء”: 8.7 مليار دولار قيمة صادرات السلع غير البترولية بالربع الأخير 2023

وقالت الشركة:“يأتى القرار متماشياً مع قرارات الحكومة لخفض الأسعار ومواجهة أى آثار سلبية قد تؤثر على المستهلك، كما يعكس اهتمام الشركة الدائم بدعم المجتمع والأفراد ومساندة المستهلك المصرى فى ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية”.