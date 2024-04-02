جهينه تخفض أسعار منتجاتها بنسبة تصل 18%

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة جهينه تخفيض أسعار منتجاتها من الألبان والعصائر، استجابة لمبادرة الحكومة بخفض الأسعار.
وأعلنت الشركة عن قائمة الأسعار الجديدة، حيث سجلت الألبان انخفاضاً وصل إلى 18%، وسجلت العصائر أيضاً انخفاضاً وصل إلى 15%.
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وقالت الشركة:“يأتى القرار متماشياً مع قرارات الحكومة لخفض الأسعار ومواجهة أى آثار سلبية قد تؤثر على المستهلك، كما يعكس اهتمام الشركة الدائم بدعم المجتمع والأفراد ومساندة المستهلك المصرى فى ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية”.
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