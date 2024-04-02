القاهرة تتلقى 12 ألف طلب من أصحاب المحال للحصول على ترخيص

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ القاهرة خالد عبد العال، إن مراكز إصدار تراخيص المحال بالمحافظة تلقت حتى الآن ما يقارب 12 ألف طلب من أصحاب المحال؛ للحصول على ترخيص.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أن فرق العمل التي تجوب أحياء القاهرة يصاحبها سيارة مركز تكنولوجي تستهدف مساعدة أصحاب المحال على تقديم الطلبات في أماكنهم، وتقوم بتسلم المستندات المطلوبة منهم لترخيص النشاط بالمجان؛ لتسهيل الإجراءات لهم.

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وأوضح أن فرق العمل تقوم أيضًا بتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة رقم 154 والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من التردد على عدة جهات؛ للحصول على موافقات قبل الترخيص توفيرًا للجهد والمال.

وتابع أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال في ممارسة أنشطتها والدخول بالمنظومة القانونية اليى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.

ولفت إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاطًا طبقًا للقانون، وسيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وحث المحافظ أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء؛ لتسهيل إجراءات التقديم كمستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب وعنوان المحل المراد ترخيصه ورسم كروكي له.

وأكد أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أي مقابل مادي مما يجنب صاحب المحل التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص، وشدد على مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.

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