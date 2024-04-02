صادرات مصر الزراعية تسجل 1.5 مليار دولار بالربع الأول 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن السيد القصير وزير الزراعة، أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 2.2 مليون طن، خلال الربع الأول من عام 2024، بنحو 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن يذلك يأتي رغم الظروف العالمية والإقليمية التى تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلية.
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وقال وزير الزراعة، إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد فتح 95 سوقا خلال العشر سنوات الماضية، وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ160دولة. 467 مليون دولار صادرات مصر الزراعية فى يناير الماضى
وبلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من الموالح 1.199 مليون طن، بالإضافة إلي تصدير 387 ألف 603 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني، بينما تم تصدير 54 ألف و110 طن من الفاصوليا (طازجة + جافة)، محتلة المركز الثالث، وجاءت البطاطا في المركز الرابع بإجمالي 49 ألف و930 طن، في حين احتلت الطماطم الطازجة المركز الخامس بإجمالي 32 ألف و536 طن.
وجاءت صادرات مصر من الفراولة في المركز السادس بكمية بلغت 19 ألف و592 طن، وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طن، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طن، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طن.
واضاف أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلية من السلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية، مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها.
وأشار القصير، إلى أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضي نحو 9 مليارات دولار.
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