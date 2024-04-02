صادرات مصر الزراعية تسجل 1.5 مليار دولار بالربع الأول 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن السيد القصير وزير الزراعة، أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 2.2 مليون طن، خلال الربع الأول من عام 2024، بنحو 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أن يذلك يأتي رغم الظروف العالمية والإقليمية التى تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلية.

موضوعاترئيس الوزراء: الوضع الاقتصادى سيعود لطبيعته بنهاية 2024 “السويدى للمحولات الكهربائية” يستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية وزيادة الصادرات رئيس الوزراء: مصر تحصل على الدفعة الثانية من صفقة“رأس الحكمة” مايو المقبل

وقال وزير الزراعة، إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد فتح 95 سوقا خلال العشر سنوات الماضية، وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ160دولة.

وبلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من الموالح 1.199 مليون طن، بالإضافة إلي تصدير 387 ألف 603 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني، بينما تم تصدير 54 ألف و110 طن من الفاصوليا (طازجة + جافة)، محتلة المركز الثالث، وجاءت البطاطا في المركز الرابع بإجمالي 49 ألف و930 طن، في حين احتلت الطماطم الطازجة المركز الخامس بإجمالي 32 ألف و536 طن.

وجاءت صادرات مصر من الفراولة في المركز السادس بكمية بلغت 19 ألف و592 طن، وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طن، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طن، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طن.

واضاف أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلية من السلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية، مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها.

وأشار القصير، إلى أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضي نحو 9 مليارات دولار.