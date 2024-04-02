1.7 مليار جنيه تكلفة تطوير 42 مجزرًا في 22 محافظة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الانتهاء من تطوير 11 مجزراً لـ6 محافظات بتكلفة 313 مليون جنيه
قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه من المخطط تطوير 464 مجزرًا ونقطة ذبيح خلال برنامج زمني متكامل، ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية.
وأضاف أن المرحلة الأولى تشمل تطوير 150 مجزرًا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 43 مجزرًا، والثانية 55 مجزرًا، وجاري البدء في تنفيذ 11 مجزرًا منها، حيث تم تخصيص اعتماد لها بقيمة 330 مليون جنيه ضمن العام المالي الحالي.
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وتابع أن المرحلة الأولى العاجلة لتطوير المجازر تتضمن الانتهاء وتشغيل 42 مجزرًا، بجانب مجزر دمياط اللوجيستي، بتكلفة إجمالية حوالي 1.7 مليار جنيه في 22 محافظة.
ونوه بأنه تم الانتهاء من تطوير وتسليم 11 مجزرًا حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ6 محافظات بتكلفة إجمالية 313 مليون جنيه، حيث تم إنهاء الأعمال الاعتيادية بها وتسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%.
وأوضح أن نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 30 مجزرًا ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100%، وجاري الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل، كما أنه جارٍ إنهاء الأعمال الاعتيادية لمجزري الحبيل بالأقصر وسوهاج العام؛ لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزرًا حوالي 1.4 مليار جنيه.
ولفت إلى الموقف التنفيذي لمشروع مجزري دمياط اللوجيستي والحكومي بتكلفة إجمالية حوالي 485 مليون جنيه، موضحًا أن المشروع يقع بمدخل محافظة دمياط (مدينة شطا) على الطريق الساحلي الدولي (بورسعيد/دمياط)، وفي الجزيرة الوسطى بين شرياني الحركة ذهابًا وإيابًا بالقرب من ميناءي (بورسعيد ودمياط)؛ مما يجعل منه موقع متميز للاستثمار بهذا المجال.
وذكر أن مشروع مجزري دمياط اللوجيستي يقع خارج الكتلة السكنية، ويتضمن مجزرًا حكوميًا، ومجزرًا استثماريًا، ومحجرًا بيطريًا، ومحطة معالجة، وكوكر ومنطقة تصنيع مستقبلية والمجزر على مساحة 12 فدانًا.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الحكومي بلغت 99%، وبلغت نسبة التنفيذ للأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الاستثماري 97%.
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