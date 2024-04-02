1.7 مليار جنيه تكلفة تطوير 42 مجزرًا في 22 محافظة

قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه من المخطط تطوير 464 مجزرًا ونقطة ذبيح خلال برنامج زمني متكامل، ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية.

وأضاف أن المرحلة الأولى تشمل تطوير 150 مجزرًا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 43 مجزرًا، والثانية 55 مجزرًا، وجاري البدء في تنفيذ 11 مجزرًا منها، حيث تم تخصيص اعتماد لها بقيمة 330 مليون جنيه ضمن العام المالي الحالي.

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وتابع أن المرحلة الأولى العاجلة لتطوير المجازر تتضمن الانتهاء وتشغيل 42 مجزرًا، بجانب مجزر دمياط اللوجيستي، بتكلفة إجمالية حوالي 1.7 مليار جنيه في 22 محافظة.

ونوه بأنه تم الانتهاء من تطوير وتسليم 11 مجزرًا حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ6 محافظات بتكلفة إجمالية 313 مليون جنيه، حيث تم إنهاء الأعمال الاعتيادية بها وتسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%.

وأوضح أن نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 30 مجزرًا ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100%، وجاري الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل، كما أنه جارٍ إنهاء الأعمال الاعتيادية لمجزري الحبيل بالأقصر وسوهاج العام؛ لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزرًا حوالي 1.4 مليار جنيه.

ولفت إلى الموقف التنفيذي لمشروع مجزري دمياط اللوجيستي والحكومي بتكلفة إجمالية حوالي 485 مليون جنيه، موضحًا أن المشروع يقع بمدخل محافظة دمياط (مدينة شطا) على الطريق الساحلي الدولي (بورسعيد/دمياط)، وفي الجزيرة الوسطى بين شرياني الحركة ذهابًا وإيابًا بالقرب من ميناءي (بورسعيد ودمياط)؛ مما يجعل منه موقع متميز للاستثمار بهذا المجال.

وذكر أن مشروع مجزري دمياط اللوجيستي يقع خارج الكتلة السكنية، ويتضمن مجزرًا حكوميًا، ومجزرًا استثماريًا، ومحجرًا بيطريًا، ومحطة معالجة، وكوكر ومنطقة تصنيع مستقبلية والمجزر على مساحة 12 فدانًا.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الحكومي بلغت 99%، وبلغت نسبة التنفيذ للأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الاستثماري 97%.