40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار اللحم القائم

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبد الباسط: توقعات بتراجع اللحوم البلدية لـ350 جنيها قريبًا
تراجعت أسعار كيلو اللحم القائم بقيمة 40 جنيها مع بداية الأسبوع الجارى؛ ليسجل 140 جنيها لذكور الجاموس، و150 جنيها لذكور الأبقار.
وعزا تجار ماشية تحدثوا لـ”البورصة” تراجع أسعار اللحم القائم إلى وفرة المعروض من المواشى الجاهزة للذبيح بالأسواق والمزارع، بجانب انخفاض الطلب من قبل المستهلكين عقب تجاوز سعر كيلو اللحم البلدى 400 جنيه.
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قال هيثم عبد الباسط عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن سعر اللحوم البلدية تراجعت فى محلات الجزارة بقيمة 50 جنيها خلال الأسبوع الماضى لتسجل 400 جنيه بدلا من 450، وبعد الانخفاضات التدريجية فى أسعار القائم سيهبط الكيلو لـ350 جنيها قريبًا.
وأوضح أن الشعبة خاطبت مجلس الوزراء الأربعاء الماضي وتم رفع المذكرة لاتحاد الغرف التجارية لتوجيه مستوردي المواشي الحية بتخفيض أسعار اللحم القائم والعدول عن التسعير الحالي بعد وفرة الدولار فى البنوك.
وأشار إلى أن الإقبال على شراء اللحوم البلدية تراجع بنسبة 60% منذ بداية رمضان، لأن أغلب المستهلكين تعتمد على اللحوم المجمدة لانخفاض سعرها لـ 220 جنيها للكيلو وبالتحديد الواردة من البرازيل.
وذكر أن وزارتي الزراعة والتموين قاما بطرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية قبل بداية شهر رمضان فى جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة بسعر 260 للكيلو الواحد لضبط الأسعار وبالتالى سيظهر انعكاس على السوق المحلى قريبًا.
وقال المهندس محمد عبد الحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن أعلاف المواشي تراجعت بصورة متتالية بعد خروج خامات الأعلاف من الموانئ وسعر علف عجول التسمين بروتين 12% سجل اليوم 14.5 ألف جنيه للطن الواحد. بينما سجل بروتين 14% نحو 15.2 ألف جنيه و16% سجل 15.5 ألف جنيه.
لفت إلى أن طن“الردة” سجل 12.5 ألف جنيه حاليًا ومن المتوقع ارتفاع سعر الطن لانخفاض المعروض بالمطاحن وزيادة الطلب من جانب مزارع المواشي.
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