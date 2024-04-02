40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار اللحم القائم

تراجعت أسعار كيلو اللحم القائم بقيمة 40 جنيها مع بداية الأسبوع الجارى؛ ليسجل 140 جنيها لذكور الجاموس، و150 جنيها لذكور الأبقار.

وعزا تجار ماشية تحدثوا لـ”البورصة” تراجع أسعار اللحم القائم إلى وفرة المعروض من المواشى الجاهزة للذبيح بالأسواق والمزارع، بجانب انخفاض الطلب من قبل المستهلكين عقب تجاوز سعر كيلو اللحم البلدى 400 جنيه.

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قال هيثم عبد الباسط عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن سعر اللحوم البلدية تراجعت فى محلات الجزارة بقيمة 50 جنيها خلال الأسبوع الماضى لتسجل 400 جنيه بدلا من 450، وبعد الانخفاضات التدريجية فى أسعار القائم سيهبط الكيلو لـ350 جنيها قريبًا.

وأوضح أن الشعبة خاطبت مجلس الوزراء الأربعاء الماضي وتم رفع المذكرة لاتحاد الغرف التجارية لتوجيه مستوردي المواشي الحية بتخفيض أسعار اللحم القائم والعدول عن التسعير الحالي بعد وفرة الدولار فى البنوك.

وأشار إلى أن الإقبال على شراء اللحوم البلدية تراجع بنسبة 60% منذ بداية رمضان، لأن أغلب المستهلكين تعتمد على اللحوم المجمدة لانخفاض سعرها لـ 220 جنيها للكيلو وبالتحديد الواردة من البرازيل.

وذكر أن وزارتي الزراعة والتموين قاما بطرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية قبل بداية شهر رمضان فى جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة بسعر 260 للكيلو الواحد لضبط الأسعار وبالتالى سيظهر انعكاس على السوق المحلى قريبًا.

وقال المهندس محمد عبد الحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن أعلاف المواشي تراجعت بصورة متتالية بعد خروج خامات الأعلاف من الموانئ وسعر علف عجول التسمين بروتين 12% سجل اليوم 14.5 ألف جنيه للطن الواحد. بينما سجل بروتين 14% نحو 15.2 ألف جنيه و16% سجل 15.5 ألف جنيه.

لفت إلى أن طن“الردة” سجل 12.5 ألف جنيه حاليًا ومن المتوقع ارتفاع سعر الطن لانخفاض المعروض بالمطاحن وزيادة الطلب من جانب مزارع المواشي.