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كيف تحول سام بانكمان من رائد عالم العملات المشفرة إلى السجن 25 عاما؟

4/2/2024 2:09:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في عام 2022، كان «سام بانكمان-فرايد» يتصدر صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية باعتباره مليارديرا شابا يدير واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة.
لكن الأسبوع الماضي حكم قاض أميركي على الشاب البالغ 32 عاما بالسجن لمدة 25 عاما، في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي، فقد حكم على مؤسس منصة «إف تي إكس» بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة الاحتيال والتآمر الذي قضى على بورصة العملات المشفرة الخاصة به وصندوق التحوط المرتبط بها «ألاميدا ريسيرش».
وقال ممثلو الادعاء إن «بانكمان-فرايد» قاد مؤامرة لنهب أموال العملاء للقيام باستثمارات وتمويل تبرعات سياسية إلى كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ولاستخدامه الشخصي، بالإضافة إلى سداد قروض حصلت عليها شركة «ألاميدا ريسيرش».
من جانبه، ادعى «بانكمان» قبل صدور الحكم أن مليارات الدولارات التي خسرها عملاء المنصة كانت نتيجة أزمة سيولة أو سوء الإدارة وليس الاحتيال.
ويخطط المستثمر الشاب للاستئناف ضد الحكم بإدانته وسجنه، مع تأكيد محاميه أن عملاء المنصة سيحصلون على معظم أموالهم.
رحلة الصعود السريع
انخرط «بانكمان» بشكل شخصي في التداول بسوق العملات المشفرة، ليحقق بعض المكاسب التي دفعته لتعزيز اهتمامه بالسوق، وفي عام 2017 استقال «بانكمان» الذي تخرج بمعهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا من عمله في التداول الكمي في شركة «جين ستريت كابيتال» ليؤسس شركة «ألاميدا ريسيرش» للتداول والتي تركز على العملات المشفرة.
وقال «بانكمان» لاحقا إن «ألاميدا» حققت في بعض الأوقات مكاسب يومية وصلت إلى مليون دولار من تداول البيتكوين.
وفي عام 2019 دفع نجاح «ألاميدا» الملياردير الشاب آنذاك لتأسيس منصة «إف تي إكس» بالاشتراك مع موظف «غوغل» السابق «جراي وانج»، كمنصة جديدة لتداول العملات المشفرة والخيارات الخاصة بها، واهتم «بانكمان» بالإعلان عن منصته في المحافل الرياضية، والتي تثير اهتمام الشباب عادة، وهي الفئة العمرية التي تستهدفها المنصة.
وسرعان ما زين شعار «إف تي إكس» الكثير من المحافل الرياضية، ما يشمل سباقات السيارات «فورمولا وان» وساحات كرة السلة في ميامي، لينجح في جذب ملايين الأشخاص إلى منصته.
ولم يكتف الشاب بالرياضة فحسب، لكنه أصبح سريعا لاعبا أساسيا في واشنطن كواحد من كبار المتبرعين للحزب الديموقراطي.
وفي أكتوبر 2021 جمعت منصة «إف تي إكس» نحو 420 مليون دولار من التمويل، مع تقييم الشركة بنحو 25 مليار دولار، ليظهر «بانكمان» للمرة الأولى في قائمة «فوربس» للمليارديرات، مع تقدير ثروته الصافية بنحو 22.5 مليار دولار، في حين قدرت المجلة، أن ثروة الشاب ستصل إلى 26 مليار دولار بحلول نهاية نفس العام، وهي ثروة نظرية نتيجة تقييم المنصة.
وقبل السقوط المدوي كان «بانكمان-فرايد» بمنزلة النجم في سماء عالم العملات المشفرة والأسواق المالية، وسط عبارات ثناء من جانب شخصيات شهيرة مثل الرئيس الأمريكي الأسبق «بيل كلينتون» وعمدة نيويورك «إريك آدمز».
وفي يوليو 2022 ظهر «بانكمان» باعتباره «الفارس الأبيض» مع انهيار سعر عملة البيتكوين المشفرة والأصول الرقمية الأخرى، حيث منحت شركة «ألاميدا» منصة إقراض العملات المشفرة «فوييجر ديجيتال» خط ائتمان بقيمة 200 مليون دولار، في الوقت الذي منحت فيه «إف تي إكس» منصة إقراض العملات المشفرة «بلوك في» قرضا بقيمة 250 مليون دولار.
وبلغت قيمة منصة «إف تي إكس» للعملات المشفرة قبل انهيارها نحو 32 مليار دولار، لكن تراجع سوق العملات المشفرة تسبب في متاعب غير مرئية لمنصة «إف تي إكس» وصندوقها التابع «ألاميدا»، قبل أن يتسبب في انهيار كليهما سريعا.
سوء إدارة أم تلاعب؟
تمتلك «إف تي إكس» خطين من الأعمال، الأول يتمثل في الوساطة، حيث يقوم العملاء بإيداع الأموال وشراء وبيع الأصول المشفرة عبر المنصة، بينما كانت الذراع الثانية للأعمال هي صندوق التحوط التابع لـ «إف تي إكس» والذي يحمل اسم «ألاميدا»، وهو الذي يتخذ مراكز للمضاربة على الأصول المشفرة.
وذكر المحققون، أنه مع تعرض «ألاميدا» لخسائر ضخمة بالتزامن مع تراجع سوق العملات المشفرة، قام «بانكمان» بتوجيه الأموال من حسابات العملاء في منصة «إف تي إكس» إلى صندوق التحوط الخاص به لتغطية الخسائر الكبيرة، كما أشار المحققون إلى أن «بانكمان» أنشأ أيضا ثغرات سرية في كود الكومبيوتر لمنصة «إف تي إكس»، ما سمح لشركة «ألاميدا» بتسجيل رصيد بالسالب بقيمة مليارات الدولارات لم يتمكن الصندوق من سداده.
كما شملت الاتهامات الكذب على أحد البنوك، لفتح حسابات مصرفية، والتهرب من اللوائح المصرفية، بالإضافة إلى تقديم رشوة لمسؤولين صينيين في محاولة لاستعادة الوصول إلى حسابات المصرفية تم تجميدها في بكين أثناء التحقيق.
واتهم المحققون أيضا «بانكمان» باستخدام أموال العملاء لأغراض خاصة، تشمل شراء منازل وغيرها من الأصول الشخصية.
نهاية مأساوية للطفرة
وفي نوفمبر 2022 نشر موقع «كوين ديسك» تسريبا للميزانية العمومية لشركة «ألاميدا ريسيرش» التابعة لـ «بانكمان» يظهر أن معظم أصول الشركة البالغة 14.6 مليار دولار يتم الاحتفاظ بها في عملة «إف تي إكس» الخاصة، والتي تحمل اسم «إف تي تي»، وبعد هذا التسريب مباشرة، خسرت العملة المشفرة حوالي 400 مليون دولار من قيمتها السوقية، في الوقت الذي ذكرت فيه بورصة «باينانس» المنافسة أنها ستبيع حيازتها من عملة «إف تي تي».
وأثارت هذه التقارير مخاوف العملاء في منصة «إف تي إكس»، لتشهد المنصة موجة من عمليات سحب الأموال من جانب العملاء القلقين.
وأعلن «تشانجبينج تشاو» الرئيس التنفيذي لمنصة «بينانس» توقيع خطاب نوايا لشراء «إف تي إكس»، لكن بعد أيام من النظر في ميزانية الشركة قرر الملياردير العامل في سوق العملات المشفرة عدم إتمام اتفاق الشراء. وفي نوفمبر 2022، تقدمت «إف تي إكس» بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، مع إعلان «بانكمان» استقالته كرئيس تنفيذي للشركة، كما انهارت ثروة «بانكمان» بشكل أسرع من وتيرة تكوينها، لتتراجع إلى حوالي الصفر في غضون أيام قليلة. لكن في ديسمبر من نفس العام تم إلقاء القبض على «بانكمان» في البهاما، حيث يعيش الملياردير الشاب السابق ويقع المقر الرئيسي للمنصة، فيما أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن لاحقا أن هناك أمرا قضائيا باتهام «بانكمان» بالاحتيال والتآمر. وكشف المحققون أن «وانج» والرئيس التنفيذي لشركة «ألاميدا» أقرا بالاتهامات الموجهة لهما، مع الموافقة على التعاون مع المحققين في القضية.
وفي يناير 2023 رفض «بانكمان» الاعتراف بالذنب في اتهامات الاحتيال والاستيلاء على أموال العملاء، ملقين باللوم في انهيار المنصة على الاتجاه الهابط لسوق العملات المشفرة.
ومع بداية نظر القضية في محكمة مانهاتن الفيدرالية، أصر «بانكمان» على أنه لم يخدع أيا من عملائه ولم يستول على مليارات من أموال عملاء المنصة، لكن في نوفمبر 2023، قضت هيئة المحلفين بأن «بانكمان» مذنب في التهم السبعة التي تم اتهامه بها من قبل المدعين، قبل أن يحكم القاضي بسجن الملياردير السابق لمدة 25 عاما.

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