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شركة بريطانية تعرض على موظفيها راتب 9 أشهر مقدما فقط ارحل!

4/2/2024 2:09:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عرضت شركة بريطانية على بعض موظفيها راتب 9 أشهر مقدما، في مقابل استقالتهم، وستقوم شركة الاستشارات الإدارية «ماكينزي» بمنح الرواتب، إلى جانب خدمات التدريب المهني وغيرها من الموارد، لبعض الموظفين الذين يرغبون في المغادرة.
هذه الخطوة التي نشرتها صحيفة التايمز اللندنية لأول مرة، هي أحدث تغيير في الموظفين داخل شركة الاستشارات الشهيرة للرؤساء التنفيذيين ورؤساء مراكزها الدولية، وتأتي بعد وقت قصير من تحذير شركة ماكينزي لبعض المستشارين الأميركيين من أن الوقت ينفد لديهم للفوز بالترقية، بحسب ما نقلته «بلومبيرغ».
قامت شركة ماكينزي ونظيراتها في عالم الاستشارات بتقليص عدد الموظفين، وتأخير تواريخ البدء للموظفين الجدد، وإبطاء وتيرة التوظيف خلال العام الماضي وسط انخفاض الطلب من العملاء.
وقال متحدث باسم «ماكينزي» في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تعد هذه الإجراءات جزءا من جهودنا المستمرة لضمان أن يكون نهج إدارة الأداء والتطوير لدينا فعالا قدر الإمكان، والقيام بذلك بطريقة حاضنة وداعمة». «إن جزءا أساسيا من مهمتنا هو مساعدة الأشخاص على التعلم والنمو ليصبحوا قادة، سواء أصبحوا في «ماكينزي» أو واصلوا حياتهم المهنية في مكان آخر».
وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على هذه الخطوة لم تحددهم إن العرض سيتم تقديمه للمديرين بالشراكة في «ماكينزي»، الذين يديرون فرقا من الاستشاريين في مشاريع العملاء، والشركاء المساعدين. وقالت الصحيفة إن المديرين المقيمين في الولايات المتحدة تلقوا أيضا عروضا مماثلة. ليس من الواضح عدد الموظفين الإجمالي الذين سيكونون مؤهلين للحصول على العرض.
في العام الماضي، شرعت شركة ماكينزي في جولة نادرة من تخفيضات الوظائف، حيث خططت لإلغاء نحو 1400 وظيفة، في المقام الأول بين موظفي الدعم بدلا من الأدوار التي تتعامل مع العملاء. بلغت التخفيضات نحو 3% من عدد الموظفين الذي تضخم إلى ما يقرب من 47000 من 28000 قبل 5 سنوات. وقال المتحدث باسم ماكينزي إن الشركة «ستواصل التوظيف والتعيين بقوة».
قالت ماكينزي إنها حققت إيرادات قياسية بلغت 16 مليار دولار في العام الماضي وأعادت مؤخرا انتخاب الشريك الإداري العالمي بوب ستيرنفيلز، الذي واجه تحديات من المرشحين الداخليين الآخرين لشغل الوظيفة العليا في الشركة.

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