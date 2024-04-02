شركة بريطانية تعرض على موظفيها راتب 9 أشهر مقدما فقط ارحل!

(MENAFN
- Al-Anbaa) عرضت شركة بريطانية على بعض موظفيها راتب 9 أشهر مقدما، في مقابل استقالتهم، وستقوم شركة الاستشارات الإدارية «ماكينزي» بمنح الرواتب، إلى جانب خدمات التدريب المهني وغيرها من الموارد، لبعض الموظفين الذين يرغبون في المغادرة.
هذه الخطوة التي نشرتها صحيفة التايمز اللندنية لأول مرة، هي أحدث تغيير في الموظفين داخل شركة الاستشارات الشهيرة للرؤساء التنفيذيين ورؤساء مراكزها الدولية، وتأتي بعد وقت قصير من تحذير شركة ماكينزي لبعض المستشارين الأميركيين من أن الوقت ينفد لديهم للفوز بالترقية، بحسب ما نقلته «بلومبيرغ».
قامت شركة ماكينزي ونظيراتها في عالم الاستشارات بتقليص عدد الموظفين، وتأخير تواريخ البدء للموظفين الجدد، وإبطاء وتيرة التوظيف خلال العام الماضي وسط انخفاض الطلب من العملاء.
وقال متحدث باسم «ماكينزي» في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تعد هذه الإجراءات جزءا من جهودنا المستمرة لضمان أن يكون نهج إدارة الأداء والتطوير لدينا فعالا قدر الإمكان، والقيام بذلك بطريقة حاضنة وداعمة». «إن جزءا أساسيا من مهمتنا هو مساعدة الأشخاص على التعلم والنمو ليصبحوا قادة، سواء أصبحوا في «ماكينزي» أو واصلوا حياتهم المهنية في مكان آخر».
وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على هذه الخطوة لم تحددهم إن العرض سيتم تقديمه للمديرين بالشراكة في «ماكينزي»، الذين يديرون فرقا من الاستشاريين في مشاريع العملاء، والشركاء المساعدين. وقالت الصحيفة إن المديرين المقيمين في الولايات المتحدة تلقوا أيضا عروضا مماثلة. ليس من الواضح عدد الموظفين الإجمالي الذين سيكونون مؤهلين للحصول على العرض.
في العام الماضي، شرعت شركة ماكينزي في جولة نادرة من تخفيضات الوظائف، حيث خططت لإلغاء نحو 1400 وظيفة، في المقام الأول بين موظفي الدعم بدلا من الأدوار التي تتعامل مع العملاء. بلغت التخفيضات نحو 3% من عدد الموظفين الذي تضخم إلى ما يقرب من 47000 من 28000 قبل 5 سنوات. وقال المتحدث باسم ماكينزي إن الشركة «ستواصل التوظيف والتعيين بقوة».
قالت ماكينزي إنها حققت إيرادات قياسية بلغت 16 مليار دولار في العام الماضي وأعادت مؤخرا انتخاب الشريك الإداري العالمي بوب ستيرنفيلز، الذي واجه تحديات من المرشحين الداخليين الآخرين لشغل الوظيفة العليا في الشركة.
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