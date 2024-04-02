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ثروة ترامب تنخفض مليار دولار مع تراجع أسهم شركة تروث سوشيال

4/2/2024 2:09:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفض صافي ثروة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب بمقدار مليار دولار مع تراجع أسهم شركته العاملة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت عن خسارة أكثر من 58 مليون دولار في عام 2023، مع انخفاض تدفق إيرادات منصة Truth Social الخاصة بالرئيس السابق.
يأتي ذلك، بعدما تراجع سهم شركة Trump Media & Technology Group Corp بنسبة 21% يوم الاثنين الماضي إلى 48.66 دولارا للسهم، أي أقل من مستوى سعر بدء تداوله البالغ 49.95 دولارا لشركة الشيكات الفارغة التي اندمجت معها قبل أسبوع.
ويمتلك ترامب 57% من الشركة، وفقا للإيداعات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، وتبلغ قيمة حصته الآن 3.76 مليارات دولار على الورق، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ».
وبهذا الركود يصل صافي ثروة دونالد ترامب إلى 6.4 مليارات دولار، بانخفاض قدره 14%، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ».
وكانت شركة Trump Media قد حققت إيرادات بقيمة 4.1 ملايين دولار فقط للعام بأكمله، حسبما ورد في النتائج في عرض تقديمي صباح يوم الاثنين، مما يؤكد مدى ثراء قيمتها مقارنة بأقرانها، ولا تعلن الشركة عن أرقام المستخدمين النشطين، حيث كشفت في نشرة إصدارها في فبراير فقط أن «تروث سوشيال» لديها حوالي 9 ملايين اشتراك عبر منصاتها.
«ريديت» التي تم طرحها للاكتتاب العام الشهر الماضي ولها تقييم مماثل - كان لديها 267.5 مليون مستخدم نشط أسبوعيا في الربع الأخير، وحققت إيرادات بقيمة 804 ملايين دولار في العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، تكبدت شركة Snap Inc، التي تبلغ قيمتها السوقية 19 مليار دولار، خسارة صافية قدرها 1.3 مليار دولار من مبيعات بقيمة 4.6 مليارات دولار في العام الماضي. وقدرت Snap عدد المستخدمين النشطين يوميا للربع الأول بحوالي 420 مليونا.
ويواجه ترامب حاليا مشاكل قانونية بما في ذلك 4 محاكمات جنائية.
رهان إعادة الانتخابات
يشير التناقض بين مكان تداول أسهم شركة Trump Media وكيفية أداء الأعمال الأساسية إلى أن بعض المستثمرين يستخدمونها للإشارة إلى أنهم يدعمون حملة ترامب لإعادة انتخابه.
تضاعف السهم، الذي يتم تداوله منذ عام 2021 تحت شريط SPAC، أكثر من 3 أضعاف هذا العام حيث قام حشد تداول التجزئة بضخه بمشاركات عبر Stocktwits ومنتدى WallStreetBets على منصة «Reddit».
وارتفعت إيرادات شركة ترامب ميديا من 1.47 مليون دولار في عام 2022، حيث تحولت إلى خسارة سنوية، وسجلت الشركة ربحا قدره 50.5 مليون دولار في عام 2022 بعد حصولها على دفعة من التغير في القيمة المتعلقة بأوراقها القابلة للتحويل.
على عكس شركات وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية التي تروج لمقاييس مثل المستخدمين النشطين أو الإيرادات لكل مستخدم، فإن شركة ترامب ميديا «تعتقد أن الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية التقليدية» يمكن أن «يحول تركيزها عن التقييم الاستراتيجي فيما يتعلق بتقدم ونمو أعمالها»، وفقا إلى نشرة الإصدار.
وتظهر التسجيلات أنه عندما استفسر المنظمون عن عدد الاشتراكات والمستخدمين في شركة Truth Social، ردت الشركة، وكشفت في النهاية فقط عن عدد الاشتراكات.
ولا يستطيع ترامب بيع الحصة على الفور بسبب اتفاقية تأمين مدتها 6 أشهر، مما يعيق قدرته على تسييل الأسهم وتخفيف أزمته النقدية الحالية.
رهان مكلف ومحفوف بالمخاطر
ظهرت شركة ترامب الإعلامية لأول مرة الأسبوع الماضي بعد أن أدى إغلاق عملية الاندماج مع شركة Digital World Acquisition Corp إلى جلب أكثر من 275 مليون دولار من الأموال التي كانت في أمس الحاجة إليها. وحذرت الشركة الإعلامية الناشئة من أنه بدون الصفقة ستكون هناك مخاوف من احتمال إفلاسها.
وقد جعل التقييم المرتفع الرهان مكلفا ومحفوفا بالمخاطر، حيث يواجه البائعون على المكشوف تكاليف تمويل سنوية تبلغ 500% للاقتراض، وفقا لشركات الوساطة. وهذا يجعلها أغلى شركة أميركية يمكن المراهنة عليها بأكثر من 100 مليون دولار من الرهانات القصيرة بهامش كبير، حسبما تظهر بيانات من شركة التحليلات المالية S3 Partners.
وكانت الشركات التي يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام عبر SPAC تاريخيا متقلبة في الأيام التي أعقبت إتمام عملية الاندماج على الرغم من التغيير الأساسي البسيط.

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