رئيس زنجبار يكرم سعد العتيبي

(MENAFN
- Al-Anbaa) كرّم رئيس زنجبار د.حسين مويني، رئيس الجمعيات والمبرات الخيرية الرئيس التنفيذي لـ«نماء الخيرية» سعد العتيبي، كشخصية عالمية لخدمة القرآن الكريم لعام 2024، وذلك خلال فعاليات جائزة تنزانيا الدولية لحفظ القرآن الكريم.
هذا، وقد حضر هذا الحفل السامي رئيس الوزراء التنزاني قاسم ماجالوا، وسماحة مفتي تنزانيا الشيخ أبوبكر الزبير، وسماحة مفتي زنجبار الشيخ صالح عمر الكعبي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات المهمة، ويأتي هذا التكريم ضمن فعاليات مسابقة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم التي تجري سنويا في شهر رمضان المبارك.
وقال العتيبي، في تصريح له على هامش الحفل: إن هذا التكريم يضاف إلى سجل الكويت في خدمة القرآن الكريم والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في تنظيم المسابقات الدولية في حفظ القرآن الكريم، أهمها جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم التي تحظى برعاية سامية من سمو أمير البلاد، وأيضا الجهود التي تبذلها الجمعيات والمبرات الخيرية في إنشاء المراكز الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمسابقات المتنوعة، ويأتي هذا التكريم تقديرا للجهود التي بذلها العتيبي في خدمة القرآن الكريم وتعزيز مكانته وترويج قيمه النبيلة على الصعيدين المحلي والعالمي.
MENAFN02042024000130011022ID1108050067
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.