Tuesday, 02 April 2024 10:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس زنجبار يكرم سعد العتيبي

4/2/2024 2:09:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرّم رئيس زنجبار د.حسين مويني، رئيس الجمعيات والمبرات الخيرية الرئيس التنفيذي لـ«نماء الخيرية» سعد العتيبي، كشخصية عالمية لخدمة القرآن الكريم لعام 2024، وذلك خلال فعاليات جائزة تنزانيا الدولية لحفظ القرآن الكريم.
هذا، وقد حضر هذا الحفل السامي رئيس الوزراء التنزاني قاسم ماجالوا، وسماحة مفتي تنزانيا الشيخ أبوبكر الزبير، وسماحة مفتي زنجبار الشيخ صالح عمر الكعبي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات المهمة، ويأتي هذا التكريم ضمن فعاليات مسابقة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم التي تجري سنويا في شهر رمضان المبارك.
وقال العتيبي، في تصريح له على هامش الحفل: إن هذا التكريم يضاف إلى سجل الكويت في خدمة القرآن الكريم والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في تنظيم المسابقات الدولية في حفظ القرآن الكريم، أهمها جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم التي تحظى برعاية سامية من سمو أمير البلاد، وأيضا الجهود التي تبذلها الجمعيات والمبرات الخيرية في إنشاء المراكز الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمسابقات المتنوعة، ويأتي هذا التكريم تقديرا للجهود التي بذلها العتيبي في خدمة القرآن الكريم وتعزيز مكانته وترويج قيمه النبيلة على الصعيدين المحلي والعالمي.

MENAFN02042024000130011022ID1108050067

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث