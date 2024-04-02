AIU تعلن عن تفرعات دراسية جديدة للفصل الأول 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت الجامعة الأمريكية الدولية AIU، المعروفة بتفانيها في تقديم التعليم الأميركي المتميز في الكويت، بفخر عن مجموعة من التفرعات المطلوبة بشدة والتي تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية لبناء المستقبل، مع التزامها بتلبية احتياجات الصناعة وتحفيز الابتكار.
وتقدم الجامعة الأمريكية الدولية بعض المسارات المتخصصة التي تقدمها للفصل الدراسي الأول لعام 2024، وتشمل التفرعات الرئيسية الذكاء الاصطناعي، المدن ذكية، الأمن السيبراني، علوم البيانات، البلوكتشين، التحكم الآلي والروبوتات.. وغيرها. ومع التطور التكنولوجي السريع الذي نشهده اليوم، تكون هذه التخصصات في مقدمة نمو الصناعة والابتكار.
يمكن تخصص الذكاء الاصطناعي الطلاب من الاستفادة من تعلم الآلة ورؤية الحاسوب من خلال تمكين الأتمتة الذكية والتحليل التنبؤي وتجارب المستخدمين الشخصية في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى المالية. بالمثل، يعالج تخصص مدن ذكية تحديات التحضر من خلال تزويد الطلاب بالمهارات في التخطيط الحضري والنقل والاستدامة البيئية، ما يمكن الطلاب من إنشاء بيئات حضرية أكثر ذكاء وكفاءة تعزز جودة الحياة.
علاوة على ذلك، في عصر التهديدات السيبرانية المتزايدة والضعف الرقمي، يعد تخصص الأمن السيبراني التي تقدمه الجامعة الأميركية الدولية لطلابها لمواجهة التهديدات السيبرانية من خلال الخبرة في اكتشاف التهديدات وإدارة بنية الأمان، ما يجعل طلاب الجامعة الأميركية الدولية أصولا لا تقدر بثمن للمنظمات المحلية والدولية في مختلف الصناعات.
كما يستكشف تخصص البلوكتشين في الجامعة الأميركية الدولية تكنولوجيا انشاء سلسلة الكتل لقواعد البيانات والعقود الذكية، ما يمكن الطلاب من الابتكار في المالية وإدارة سلسلة التوريد والرعاية الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، يجهز تخصص التحكم الآلي والروبوتات في الجامعة الطلاب بالخبرة في هندسة الروبوتات وأنظمة التحكم وتكنولوجيا الأتمتة، ما يمكن الطلاب من متابعة مسارات مهنية في التصنيع والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وما وراء ذلك.
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