AIU تعلن عن تفرعات دراسية جديدة للفصل الأول 2024

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت الجامعة الأمريكية الدولية AIU، المعروفة بتفانيها في تقديم التعليم الأميركي المتميز في الكويت، بفخر عن مجموعة من التفرعات المطلوبة بشدة والتي تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية لبناء المستقبل، مع التزامها بتلبية احتياجات الصناعة وتحفيز الابتكار.

وتقدم الجامعة الأمريكية الدولية بعض المسارات المتخصصة التي تقدمها للفصل الدراسي الأول لعام 2024، وتشمل التفرعات الرئيسية الذكاء الاصطناعي، المدن ذكية، الأمن السيبراني، علوم البيانات، البلوكتشين، التحكم الآلي والروبوتات.. وغيرها. ومع التطور التكنولوجي السريع الذي نشهده اليوم، تكون هذه التخصصات في مقدمة نمو الصناعة والابتكار.

يمكن تخصص الذكاء الاصطناعي الطلاب من الاستفادة من تعلم الآلة ورؤية الحاسوب من خلال تمكين الأتمتة الذكية والتحليل التنبؤي وتجارب المستخدمين الشخصية في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى المالية. بالمثل، يعالج تخصص مدن ذكية تحديات التحضر من خلال تزويد الطلاب بالمهارات في التخطيط الحضري والنقل والاستدامة البيئية، ما يمكن الطلاب من إنشاء بيئات حضرية أكثر ذكاء وكفاءة تعزز جودة الحياة.

علاوة على ذلك، في عصر التهديدات السيبرانية المتزايدة والضعف الرقمي، يعد تخصص الأمن السيبراني التي تقدمه الجامعة الأميركية الدولية لطلابها لمواجهة التهديدات السيبرانية من خلال الخبرة في اكتشاف التهديدات وإدارة بنية الأمان، ما يجعل طلاب الجامعة الأميركية الدولية أصولا لا تقدر بثمن للمنظمات المحلية والدولية في مختلف الصناعات.

كما يستكشف تخصص البلوكتشين في الجامعة الأميركية الدولية تكنولوجيا انشاء سلسلة الكتل لقواعد البيانات والعقود الذكية، ما يمكن الطلاب من الابتكار في المالية وإدارة سلسلة التوريد والرعاية الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، يجهز تخصص التحكم الآلي والروبوتات في الجامعة الطلاب بالخبرة في هندسة الروبوتات وأنظمة التحكم وتكنولوجيا الأتمتة، ما يمكن الطلاب من متابعة مسارات مهنية في التصنيع والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وما وراء ذلك.