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زين كرمت الفائزين في تحديها الرمضاني بحديقة الشهيد

4/2/2024 2:09:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد 9 أيام متواصلة من المنافسة، كرّمت زين الفائزين في تحديها الرمضاني الثالث في حديقة الشهيد بالشراكة الاستراتيجية مع Suffix، بعد مشاركة واسعة من أكثر من 800 متسابق ومتسابقة تنافسوا لجمع أكبر قدر من المسافات لتحقيق الفوز.
وتم تكريم الفائزين في المرحلة الأولى من حديقة الشهيد بتواجد الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، والرئيس التنفيذي للعمليات في Suffix أحمد الماجد، ومسؤولي زين وSuffix، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن كل فئة.
وحقق الموسم الثالث من التحدي نجاحا مميزا ومشاركة واسعة من أكثر من 800 متسابق ومتسابقة تنافسوا في أربع فئات عمرية مختلفة للذكور والإناث، الأولى ما دون 20 عاما، والثانية من 20-34 سنة، والثالثة من 35-49 سنة، والرابعة لما فوق 50 سنة، كما شهد سباق زين للأطفال مشاركة أكثر من 280 طفل وطفلة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 متسابقا من ذوي الاحتياجات الخاصة في السباق الخاص بفئة متلازمة الداون.
واستمر تحدي زين الرمضاني لمدة 9 أيام متواصلة في المرحلة الأولى من حديقة الشهيد، وقدم فرصة مميزة للجميع من كافة الفئات العمرية للمشاركة بالمشي أو الركض داخل أسوار حديقة الشهيد في الوقت والسرعة التي تناسب كل مشترك، وذلك لجمع المسافات وتصدر الترتيب العام، كما تمكن المتسابقون من جمع النقاط الإضافية من خلال المشاركة في التمارين الخاصة التي أقيمت في الحديقة.
وأتى دعم زين لهذا البرنامج الرياضي الفريد من نوعه للعام الثالث على التوالي انطلاقا من استراتيجيتها لدعم قطاعي الصحة والرياضة، وبالأخص خلال الشهر الفضيل، حيث حقق التحدي في مواسمه السابقة نجاحات كبيرة، وشهد مشاركة الآلاف من المتسابقين كبارا وصغارا الذين حرصوا على اتخاذ نمط حياة أكثر نشاطا أثناء الصيام لما له من فوائد عديدة على صحة الإنسان.
وتقوم زين وبشكل دوري بتكثيف جهودها لنشر الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل المبتكرة، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الكويت بهدف المساهمة في رفع الوعي الصحي والرياضي في المجتمع، وبالأخص خلال الشهر الفضيل.
هذا العام، يتواجد 6 من شركاء زين الاستراتيجيين، ومنهم Suffix، في حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، وهي الحملة الأكبر من نوعها بحزمة كبيرة من المبادرات والمساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك هذا العام.

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