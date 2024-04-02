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زكاة العثمان تدعو للمسارعة في إخراج زكاة الفطر

4/2/2024 2:09:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوضح مدير زكاة العثمان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري أن زكاة العثمان تستقبل زكاة الفطر من المحسنين وتحرص على إيصالها للمستحقين بداخل الكويت وخارجها.
وبين الكندري أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ضرورة إخراج زكاة الفطر والتي تم تحديد مقدارها بصاع نبوي من الأرز ونحوه ما يعتبر قوتا يتقوت به والصاع (مكيال ما يعادل 2.5 كيلو غراما من الأرز تقريبا) أو من الأقوات الأخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق أو الأموال النقدية وتم تقديرها من «دينار واحد إلى دينار ونصف» عن الفرد وبدورنا نستقبلها عينا ونقدا ثم نخرجها عينا.
وحث الكندري أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى المسارعة في إخراج زكاة الفطر والتي يستفيد منها وينتظرها الآلاف من أصحاب العوز والحاجة من الأسر الفقيرة والأيتام والمساكين وغيرها من الفئات المستحقة سواء داخل الكويت أو خارجها. للتواصل مع لجنة زكاة العثمان الاتصال على 22667780-99401011-99388878.

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