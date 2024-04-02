زكاة العثمان تدعو للمسارعة في إخراج زكاة الفطر

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- Al-Anbaa) أوضح مدير زكاة العثمان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري أن زكاة العثمان تستقبل زكاة الفطر من المحسنين وتحرص على إيصالها للمستحقين بداخل الكويت وخارجها.
وبين الكندري أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ضرورة إخراج زكاة الفطر والتي تم تحديد مقدارها بصاع نبوي من الأرز ونحوه ما يعتبر قوتا يتقوت به والصاع (مكيال ما يعادل 2.5 كيلو غراما من الأرز تقريبا) أو من الأقوات الأخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق أو الأموال النقدية وتم تقديرها من «دينار واحد إلى دينار ونصف» عن الفرد وبدورنا نستقبلها عينا ونقدا ثم نخرجها عينا.
وحث الكندري أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى المسارعة في إخراج زكاة الفطر والتي يستفيد منها وينتظرها الآلاف من أصحاب العوز والحاجة من الأسر الفقيرة والأيتام والمساكين وغيرها من الفئات المستحقة سواء داخل الكويت أو خارجها. للتواصل مع لجنة زكاة العثمان الاتصال على 22667780-99401011-99388878.
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