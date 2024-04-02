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المركزي يوفر أجهزة لسحب العيادي في المجمعات التجارية

4/2/2024 2:09:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي عن توفير أجهزة للسحب الآلي في عدد من المجمعات التجارية خلال فترة العيد تتضمن أوراقا نقدية جديدة من فئات الدينار الكويتي، وذلك نظرا لازدياد الطلب من قبل المواطنين على تلك الفئات لتوزيع العيادي.
وقال البنك المركزي في بيان صحافي إن خدمة أجهزة السحب الآلي ستتوافر في مجمع الأفنيوز ومجمع 360 مول، ومجمع الكوت ومجمع العاصمة مول، وذلك بداية من 2 أبريل حتى ثاني أيام عيد الفطر السعيد، وأوضح أن هذه الخدمة تقدم بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) والمجمعات المذكورة.
وبين أن الخدمة لقيت فيما سبق ترحيبا وإقبالا من الجمهور إذ وفرت عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوافر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى.
وأضاف البيان أن البنك المركزي زود البنوك المحلية في وقت سابق بأوراق النقد الجديدة من الفئات المذكورة ليتسنى توفيرها للجمهور في فروع البنوك المنتشرة في كل مناطق الكويت.
وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك الكويتية وبمناسبة قرب عيد الفطر السعيد خصصت 302 فرع من فروعها بالإضافة إلى 96 جهاز سحب آلي لتلبية احتياجات عملائها من أوراق النقد الجديدة بالفئات المختلفة، وتم الإعلان من قبلهم عن مواقع توفير «العيادي» وأوقات العمل لديهم.

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