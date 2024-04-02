المركزي يوفر أجهزة لسحب العيادي في المجمعات التجارية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي عن توفير أجهزة للسحب الآلي في عدد من المجمعات التجارية خلال فترة العيد تتضمن أوراقا نقدية جديدة من فئات الدينار الكويتي، وذلك نظرا لازدياد الطلب من قبل المواطنين على تلك الفئات لتوزيع العيادي.
وقال البنك المركزي في بيان صحافي إن خدمة أجهزة السحب الآلي ستتوافر في مجمع الأفنيوز ومجمع 360 مول، ومجمع الكوت ومجمع العاصمة مول، وذلك بداية من 2 أبريل حتى ثاني أيام عيد الفطر السعيد، وأوضح أن هذه الخدمة تقدم بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) والمجمعات المذكورة.
وبين أن الخدمة لقيت فيما سبق ترحيبا وإقبالا من الجمهور إذ وفرت عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوافر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى.
وأضاف البيان أن البنك المركزي زود البنوك المحلية في وقت سابق بأوراق النقد الجديدة من الفئات المذكورة ليتسنى توفيرها للجمهور في فروع البنوك المنتشرة في كل مناطق الكويت.
وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك الكويتية وبمناسبة قرب عيد الفطر السعيد خصصت 302 فرع من فروعها بالإضافة إلى 96 جهاز سحب آلي لتلبية احتياجات عملائها من أوراق النقد الجديدة بالفئات المختلفة، وتم الإعلان من قبلهم عن مواقع توفير «العيادي» وأوقات العمل لديهم.
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