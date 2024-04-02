الأهلي ملتزم بدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
صقر آل بن علي: تفاني موظفينا بخدمة الآخرين يعكس التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية
أعلن البنك الأهلي الكويتي تنظيم مبادرته الرمضانية السنوية، حيث تطوع موظفوه لتوزيع وجبات إفطار الصائم في مناطق مختلفة من دولة الكويت، وتعكس هذه المبادرة التي تتماشى مع روح شهر رمضان المبارك قيم البنك المتمثلة في التضامن ورد الجميل للمجتمع.
وتعاون البنك في الوقت نفسه مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية للعام الثاني على التوالي، من أجل توزيع السلال الغذائية على الأفراد والأسر المحتاجة، ضمن حرصه على نشر أجواء الفرح خلال الشهر الفضيل.
وبهذه المناسبة، أعرب صقر آل بن علي، رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك الأهلي الكويتي عن سعادته بتنظيم هذه المبادرات، مصرحا: شهر رمضان المبارك هو شهر الخير والكرم، ونحن نؤمن بتجسيد هذه القيم من خلال الوصول إلى المحتاجين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، ولا شك في تأثيرنا الإيجابي وتفاني موظفينا في خدمة الآخرين يعكس التزامنا المتواصل بالمسؤولية الاجتماعية.
وتعكس هذه المبادرة التزام البنك الأهلي الكويتي بدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وتسلط الضوء على أهمية الوحدة والتعاطف بين جميع الفئات داخل المجتمع الكويتي، بحيث يعمل البنك وموظفوه على تعزيز هذه القيم باستمرار.
واختتم آل بن علي تصريحه مؤكدا أنه من خلال مثل هذه المبادرات، يواصل البنك الأهلي الكويتي إظهار التزامه الراسخ بإحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع الذي يخدمه، وهو ما يجسد أساس المسؤولية الاجتماعية لديه، مشددا على تطلع البنك إلى المزيد من المبادرات التي تعزز رفاهية المجتمع.
MENAFN02042024000130011022ID1108050062
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.