الأهلي ملتزم بدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع

صقر آل بن علي: تفاني موظفينا بخدمة الآخرين يعكس التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية

أعلن البنك الأهلي الكويتي تنظيم مبادرته الرمضانية السنوية، حيث تطوع موظفوه لتوزيع وجبات إفطار الصائم في مناطق مختلفة من دولة الكويت، وتعكس هذه المبادرة التي تتماشى مع روح شهر رمضان المبارك قيم البنك المتمثلة في التضامن ورد الجميل للمجتمع.وتعاون البنك في الوقت نفسه مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية للعام الثاني على التوالي، من أجل توزيع السلال الغذائية على الأفراد والأسر المحتاجة، ضمن حرصه على نشر أجواء الفرح خلال الشهر الفضيل.وبهذه المناسبة، أعرب صقر آل بن علي، رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك الأهلي الكويتي عن سعادته بتنظيم هذه المبادرات، مصرحا: شهر رمضان المبارك هو شهر الخير والكرم، ونحن نؤمن بتجسيد هذه القيم من خلال الوصول إلى المحتاجين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، ولا شك في تأثيرنا الإيجابي وتفاني موظفينا في خدمة الآخرين يعكس التزامنا المتواصل بالمسؤولية الاجتماعية.وتعكس هذه المبادرة التزام البنك الأهلي الكويتي بدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وتسلط الضوء على أهمية الوحدة والتعاطف بين جميع الفئات داخل المجتمع الكويتي، بحيث يعمل البنك وموظفوه على تعزيز هذه القيم باستمرار.واختتم آل بن علي تصريحه مؤكدا أنه من خلال مثل هذه المبادرات، يواصل البنك الأهلي الكويتي إظهار التزامه الراسخ بإحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع الذي يخدمه، وهو ما يجسد أساس المسؤولية الاجتماعية لديه، مشددا على تطلع البنك إلى المزيد من المبادرات التي تعزز رفاهية المجتمع.