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علامة HONOR تعلن عن تغيير اسم الموقع الرسمي إلى Honor Com

4/2/2024 2:09:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت علامة HONOR عن تغيير اسم Domain العلامة إلى honor ليحل محل hihonor، بأثر فوري. تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في رحلة الشركة لتصبح علامة تجارية رائدة في مجال التكنولوجيا عالميا ويدل على نمو العلامة التجارية في السنوات الثلاث الماضية. في هذا السياق، تحدث جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co. Ltd، قائلا: إن فرضية ملكية اسم الـ Domain وهو Honor ناتج عن التزام HONOR المستمر بالابتكار والانفتاح والتعاون، كما يعكس نجاح المبادرات الاستراتيجية الرئيسية لـ HONOR.
كما أضاف: إن كلمة HONOR هي مصطلح قوي وعاطفي. كاسم علامتنا التجارية، فهو يغرس فينا إحساسا بالهدف، ثم اتبع قائلا: نحن نرى أن الاستحواذ على موقع Honor هو النتيجة الطبيعية لتطورنا المستمر. ومن خلال إنجاز هذه المهمة، أثبتنا فعالية رؤيتنا الإستراتيجية وفعاليتنا كحلقة وصل بين سلسلة التوريد الصينية ومجتمع المبتكرين العالمي.
ومنذ ثلاث سنوات، بدأت علامة HONOR أعمالها كعلامة تجارية مستقلة بشكل تام، وقد حددت خمس أولويات استراتيجية وحددت مجالات تركيز أعمالها الرئيسية، والتي كانت تتمثل في التنافس ضد المنافسين الرائدين في المجال من خلال تقديم أجهزة رائدة، وإحداث ثورة في تجارب مستخدمي البرامج من خلال الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. على مدى السنوات الثلاث الماضية، ظلت HONOR ثابتة في سعيها، حيث قدمت هذه الخطة الاستراتيجية بمنتجات رائعة ورضا العملاء.

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