علامة HONOR تعلن عن تغيير اسم الموقع الرسمي إلى Honor Com

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت علامة HONOR عن تغيير اسم Domain العلامة إلى honor ليحل محل hihonor، بأثر فوري. تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في رحلة الشركة لتصبح علامة تجارية رائدة في مجال التكنولوجيا عالميا ويدل على نمو العلامة التجارية في السنوات الثلاث الماضية. في هذا السياق، تحدث جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co. Ltd، قائلا: إن فرضية ملكية اسم الـ Domain وهو Honor ناتج عن التزام HONOR المستمر بالابتكار والانفتاح والتعاون، كما يعكس نجاح المبادرات الاستراتيجية الرئيسية لـ HONOR.
كما أضاف: إن كلمة HONOR هي مصطلح قوي وعاطفي. كاسم علامتنا التجارية، فهو يغرس فينا إحساسا بالهدف، ثم اتبع قائلا: نحن نرى أن الاستحواذ على موقع Honor هو النتيجة الطبيعية لتطورنا المستمر. ومن خلال إنجاز هذه المهمة، أثبتنا فعالية رؤيتنا الإستراتيجية وفعاليتنا كحلقة وصل بين سلسلة التوريد الصينية ومجتمع المبتكرين العالمي.
ومنذ ثلاث سنوات، بدأت علامة HONOR أعمالها كعلامة تجارية مستقلة بشكل تام، وقد حددت خمس أولويات استراتيجية وحددت مجالات تركيز أعمالها الرئيسية، والتي كانت تتمثل في التنافس ضد المنافسين الرائدين في المجال من خلال تقديم أجهزة رائدة، وإحداث ثورة في تجارب مستخدمي البرامج من خلال الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. على مدى السنوات الثلاث الماضية، ظلت HONOR ثابتة في سعيها، حيث قدمت هذه الخطة الاستراتيجية بمنتجات رائعة ورضا العملاء.
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