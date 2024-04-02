انخفاض حاد للعملات المشفرة والبيتكوين تهبط 5%

(MENAFN
- Al-Anbaa) تراجعت أسعار العملات المشفرة بوتيرة حادة خلال تعاملات أمس، وذلك مع تزايد ضغوط البيع في الأسواق الآسيوية نتيجة ارتفاع العملة الأميركية بدعم من بيانات النشاط الصناعي في أكبر اقتصادات العالم. وهبطت البيتكوين بنسبة 4.91% إلى 66026.90 دولارا، وتراجعت الإيثيريوم بنسبة 3.95% إلى 3338.19، وانخفضت الريبل 4.47% إلى 58.60 سنتا.
استقر مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- عند 104.96 نقاط، بعدما تجاوز مستوى 105 نقاط للمرة الأولى في أكثر من 4 أشهر خلال تعاملات أمس، الأمر الذي يرفع تكلفة الحصول على الأصول المقومة بالدولار مثل الذهب والبيتكوين بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.
وكان ارتفاع العملة الأميركية مدعوما ببيانات صدرت عن معهد إدارة الإمدادات الأميركي يوم أمس، أظهرت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.3 نقطة في مارس من 47.8 نقطة في فبراير، بعدما ظل دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى الانكماش لمدة 16 شهرا على التوالي. ووفق تقديرات وكالة «بلومبرغ» تراجعت توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا العام إلى أقل من 65 نقطة أساس عقب صدور البيانات، الأمر الذي يشير إلى احتمال تراجع المصرف المركزي عن تقديراته بخفض الفائدة ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة في عام 2024.
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