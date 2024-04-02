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انخفاض حاد للعملات المشفرة والبيتكوين تهبط 5%

4/2/2024 2:09:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراجعت أسعار العملات المشفرة بوتيرة حادة خلال تعاملات أمس، وذلك مع تزايد ضغوط البيع في الأسواق الآسيوية نتيجة ارتفاع العملة الأميركية بدعم من بيانات النشاط الصناعي في أكبر اقتصادات العالم. وهبطت البيتكوين بنسبة 4.91% إلى 66026.90 دولارا، وتراجعت الإيثيريوم بنسبة 3.95% إلى 3338.19، وانخفضت الريبل 4.47% إلى 58.60 سنتا.
استقر مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- عند 104.96 نقاط، بعدما تجاوز مستوى 105 نقاط للمرة الأولى في أكثر من 4 أشهر خلال تعاملات أمس، الأمر الذي يرفع تكلفة الحصول على الأصول المقومة بالدولار مثل الذهب والبيتكوين بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.
وكان ارتفاع العملة الأميركية مدعوما ببيانات صدرت عن معهد إدارة الإمدادات الأميركي يوم أمس، أظهرت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.3 نقطة في مارس من 47.8 نقطة في فبراير، بعدما ظل دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى الانكماش لمدة 16 شهرا على التوالي. ووفق تقديرات وكالة «بلومبرغ» تراجعت توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا العام إلى أقل من 65 نقطة أساس عقب صدور البيانات، الأمر الذي يشير إلى احتمال تراجع المصرف المركزي عن تقديراته بخفض الفائدة ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة في عام 2024.

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