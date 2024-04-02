كيبكو تعلن استكمال اندماج +OSN وأنغامي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الاندماج سينتج شركة لديها أكثر من 120 مليون مستخدم مسجل منهم 2.5 مليون مستخدم يدفعون اشتراكات وقرابة 100 مليون دولار من العوائد عند إتمام الصفقة
أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن استكمال اتفاقية الاندماج بين كل من +OSN، المنصة الرائدة في المنطقة في بث محتوى الفيديو المميز والتابعة لـ OSN، وشركة أنغامي الرائدة في مجال خدمات البث الموسيقي والترفيهي والمدرجة في بورصة ناسداك، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية.
وأعلنت مجموعة OSN عن الاستحواذ على حصة الأغلبية في أنغامي بنسبة تبلغ 55.45%، مقابل 3.69 دولارات للسهم الواحد، أي 1.9 ضعف سعر إغلاق السهم يوم الخميس 28 مارس. وستكون نتيجة هذه الصفقة شركة لديها أكثر من 120 مليون مستخدم مسجل، وما يقارب 2.5 مليون مستخدم يدفع اشتراكات، وقرابة 100 مليون دولار من العوائد عند إتمام الصفقة.
وسيجمع الكيان المدمج بين مكتبة OSN+ المتميزة والحصرية التي تضم 18 ألف ساعة من محتوى الفيديو المميز مع كتالوج أنغامي الغني الذي يضم أكثر من 100 مليون أغنية وبودكاست. إضافة إلى ذلك، سيستفيد الكيان من مجموعة التكنولوجيا القوية التي تقدمها أنغامي، ما يوفر تجربة بث محسنة مع التخصيص الفائق القائم على الذكاء الاصطناعي، وسيتم قريبا الإعلان عن المنتجات الأفضل في فئتها.
ويتولى إيلي حبيب، المؤسس المشارك والرئيس التكنولوجيا في منصة أنغامي، منصب الرئيس التنفيذي في الكيان المدمج، بينما يواصل جو كوكباني دوره كرئيس تنفيذي لمجموعة OSN.
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