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كيبكو تعلن استكمال اندماج +OSN وأنغامي

4/2/2024 2:09:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الاندماج سينتج شركة لديها أكثر من 120 مليون مستخدم مسجل منهم 2.5 مليون مستخدم يدفعون اشتراكات وقرابة 100 مليون دولار من العوائد عند إتمام الصفقة


أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن استكمال اتفاقية الاندماج بين كل من +OSN، المنصة الرائدة في المنطقة في بث محتوى الفيديو المميز والتابعة لـ OSN، وشركة أنغامي الرائدة في مجال خدمات البث الموسيقي والترفيهي والمدرجة في بورصة ناسداك، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية.
وأعلنت مجموعة OSN عن الاستحواذ على حصة الأغلبية في أنغامي بنسبة تبلغ 55.45%، مقابل 3.69 دولارات للسهم الواحد، أي 1.9 ضعف سعر إغلاق السهم يوم الخميس 28 مارس. وستكون نتيجة هذه الصفقة شركة لديها أكثر من 120 مليون مستخدم مسجل، وما يقارب 2.5 مليون مستخدم يدفع اشتراكات، وقرابة 100 مليون دولار من العوائد عند إتمام الصفقة.
وسيجمع الكيان المدمج بين مكتبة OSN+ المتميزة والحصرية التي تضم 18 ألف ساعة من محتوى الفيديو المميز مع كتالوج أنغامي الغني الذي يضم أكثر من 100 مليون أغنية وبودكاست. إضافة إلى ذلك، سيستفيد الكيان من مجموعة التكنولوجيا القوية التي تقدمها أنغامي، ما يوفر تجربة بث محسنة مع التخصيص الفائق القائم على الذكاء الاصطناعي، وسيتم قريبا الإعلان عن المنتجات الأفضل في فئتها.
ويتولى إيلي حبيب، المؤسس المشارك والرئيس التكنولوجيا في منصة أنغامي، منصب الرئيس التنفيذي في الكيان المدمج، بينما يواصل جو كوكباني دوره كرئيس تنفيذي لمجموعة OSN.

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