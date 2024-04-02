التجاري يوزع سلال رمضان على الأسر المتعففة

(MENAFN
- Al-Anbaa) انطلاقا من حرصه على تعزيز التواصل مع فئات المجتمع كافة، وفي إطار حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الموجهة إلى عملاء البنك والهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري، قام البنك بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، بتوزيع سلال رمضان على الأسر المتعففة.
وعن ترتيبات توزيع سلال رمضان الغذائية بالتعاون مع جمعية عبدالله النوري، قالت نائب المدير العام، قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي، أماني الورع: لقد جاءت فكرة توزيع السلال على الأسر المتعففة متزامنة مع دخول شهر رمضان الفضيل الذي تتجسد فيه روح التكافل والتآزر الاجتماعي حيث تأتي هذه البادرة من البنك إيمانا منه بضرورة مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة والمساهمة في توفير مستلزمات شهر رمضان المبارك لهذه الأسر.
وتابعت الورع مؤكدة أن البنك يحرص على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية في شهر رمضان الفضيل ضمن برنامج اجتماعي يدعم المبادرات الخيرية والإنسانية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا.
وعن آلية التبرع والمشاركة في حملة ضاعف أجرك مع التجاري، أوضحت الورع أنه يمكن لعملاء التجاري الدخول إلى حساباتهم من خلال تطبيق التجاري وخدمة الأونلاين والتبرع بحد أدنى 5 دنانير، حيث سيقوم البنك بإيداع مبلغ مماثل للمبلغ الذي يقوم المتبرع من عملاء البنك بإيداعه في حساب الجمعيات والجهات الخيرية التي تحتفظ بحسابات لدى البنك التجاري من خلال صفحة التبرعات، مشيدة بالتجاوب الجيد التي تحظى به هذه الحملة من قبل متابعي صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي ومتوجهة بالشكر للمتبرعين من عملاء البنك التجاري وكذلك الجهات المشاركة في الحملة.
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