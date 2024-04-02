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التجاري يوزع سلال رمضان على الأسر المتعففة

4/2/2024 2:09:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقا من حرصه على تعزيز التواصل مع فئات المجتمع كافة، وفي إطار حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الموجهة إلى عملاء البنك والهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري، قام البنك بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، بتوزيع سلال رمضان على الأسر المتعففة.
وعن ترتيبات توزيع سلال رمضان الغذائية بالتعاون مع جمعية عبدالله النوري، قالت نائب المدير العام، قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي، أماني الورع: لقد جاءت فكرة توزيع السلال على الأسر المتعففة متزامنة مع دخول شهر رمضان الفضيل الذي تتجسد فيه روح التكافل والتآزر الاجتماعي حيث تأتي هذه البادرة من البنك إيمانا منه بضرورة مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة والمساهمة في توفير مستلزمات شهر رمضان المبارك لهذه الأسر.
وتابعت الورع مؤكدة أن البنك يحرص على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية في شهر رمضان الفضيل ضمن برنامج اجتماعي يدعم المبادرات الخيرية والإنسانية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا.
وعن آلية التبرع والمشاركة في حملة ضاعف أجرك مع التجاري، أوضحت الورع أنه يمكن لعملاء التجاري الدخول إلى حساباتهم من خلال تطبيق التجاري وخدمة الأونلاين والتبرع بحد أدنى 5 دنانير، حيث سيقوم البنك بإيداع مبلغ مماثل للمبلغ الذي يقوم المتبرع من عملاء البنك بإيداعه في حساب الجمعيات والجهات الخيرية التي تحتفظ بحسابات لدى البنك التجاري من خلال صفحة التبرعات، مشيدة بالتجاوب الجيد التي تحظى به هذه الحملة من قبل متابعي صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي ومتوجهة بالشكر للمتبرعين من عملاء البنك التجاري وكذلك الجهات المشاركة في الحملة.

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