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S&P تطلق مؤشر مديري المشتريات الكويتي اليوم

4/2/2024 2:09:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P) إطلاق مؤشر مديري المشتريات الكويتي اليوم، لتوسع الوكالة نطاقها في دول مجلس التعاون الخليجي بتغطية 4 بلدان، مع إصدار بيانات المؤشر لـ46 دولة.
ولفتت الوكالة في بيان، إلى أن مؤشر مديري المشتريات يعد من أكثر استطلاعات الأعمال العالمية التي تتم مراقبتها عن كثب، وتستخدمها البنوك المركزية والأسواق المالية، وصناع القرار التجاري، لتوفير أحدث التقارير عن الاتجاهات الاقتصادية.
وسوف يقيس المؤشر صحة بيئة الأعمال الكويتية خارج قطاع النفط، إذ تم جمع بيانات المسح الكويتي شهريا منذ عام 2018، مما سمح بتحليل وضع الأعمال الحالي في سياق الاتجاهات التاريخية الحديثة، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا. وكان بنك الكويت المركزي قد أعلن في سبتمبر 2023 بإعداد وتنفيذ استبيان لمؤشر مديري المشتريات، إذ يسمح المؤشر بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بالسرعة اللازمة.

MENAFN02042024000130011022ID1108050057

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