S&P تطلق مؤشر مديري المشتريات الكويتي اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P) إطلاق مؤشر مديري المشتريات الكويتي اليوم، لتوسع الوكالة نطاقها في دول مجلس التعاون الخليجي بتغطية 4 بلدان، مع إصدار بيانات المؤشر لـ46 دولة.
ولفتت الوكالة في بيان، إلى أن مؤشر مديري المشتريات يعد من أكثر استطلاعات الأعمال العالمية التي تتم مراقبتها عن كثب، وتستخدمها البنوك المركزية والأسواق المالية، وصناع القرار التجاري، لتوفير أحدث التقارير عن الاتجاهات الاقتصادية.
وسوف يقيس المؤشر صحة بيئة الأعمال الكويتية خارج قطاع النفط، إذ تم جمع بيانات المسح الكويتي شهريا منذ عام 2018، مما سمح بتحليل وضع الأعمال الحالي في سياق الاتجاهات التاريخية الحديثة، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا. وكان بنك الكويت المركزي قد أعلن في سبتمبر 2023 بإعداد وتنفيذ استبيان لمؤشر مديري المشتريات، إذ يسمح المؤشر بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بالسرعة اللازمة.
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