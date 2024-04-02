Ooredoo الكويت تواصل تنظيم بطولاتها الرمضانية لألعاب الجنجفة الكويتية

(MENAFN
- Al-Anbaa) للسنة الثانية على التوالي، أعادت Ooredoo الكويت إطلاق مبادرتها التراثية والاجتماعية لفئة الشباب خلال شهر رمضان، والتي تضمنت بطولات أسبوعية لألعاب الجنجفة الكويتية المشهورة بين المجتمع المحلي.
وأقامت Ooredoo بطولاتها الرمضانية للجنجفة في مبنى الشركة الرئيسي، مستضيفة في كل أسبوع نحو 20 فريقا من الشباب الكويتي، للترفيه عن أنفسهم بعد أداء مناسكهم وسط أجواء ودية ومجهزة للتنافس في ألعاب تراثية شيقة، أبرزها كان زوجي «الهند»، ودوري «كوت بو ستة».
وقد جاء ذلك في مبادرة من Ooredoo هدفها بالدرجة الأولى إبراز الثقافة الكويتية العريقة وتعزيز التواصل الإيجابي بين فئة الشباب، فضلا عن تشجيع التنافس بروح رياضية.
وفي ختام كل بطولة قامت Ooredoo بتتويج المشتركين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ومنحهم جوائز قيمة، منها هواتف iPhone 15 للفرق الفائزة بالمركز الأول، وأجهزة Samsung Galaxy S24 للمركز الثاني، مع إهداء الفرق الثالثة كذلك مجموعة من الأجهزة والمستلزمات التقنية من Samsung.
وانطلق الموسم الثاني من مسابقات الجنجفة الكويتية الرمضانية للشباب من Ooredoo للعام 2024، بعدما لاقى موسم العام الماضي إقبالا لافتا من قبل جمهور Ooredoo، وحققت البطولات نجاحا باهرا بين مجتمع الشباب الهاوي للجنجفة الكويتية، فبمجرد فتح التسجيل بكل بطولة يكتمل عدد المشاركين في وقت سريع، وتقوم Ooredoo باستضافتهم وسط تجمع شبابي كويتي إيجابي مفعم بالروح الرياضية والألفة والمرح بينهم، في منافسات استمرت لنحو ساعتين داخل برج Ooredoo في كل بطولة.
وكما في العام السابق، نوهت Ooredoo الكويت إلى تكريس جانب من جهودها المجتمعية المتواصلة لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الثقافية والتقاليد الكويتية الأصيلة بين فئات المجتمع، خصوصا بين فئة الشباب، إذ تأتي هذه المبادرة لتسلط الضوء على الألعاب التقليدية وعاداتها بين الشباب، من خلال تنظيم الأنشطة الترفيهية بما يلاقي اهتمامات هذه الشريحة، ويشجعها على التفاعل والمنافسة في أجواء ممتعة تجمعهم وتعزز التواصل الاجتماعي بينهم.
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