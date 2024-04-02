Ooredoo الكويت تواصل تنظيم بطولاتها الرمضانية لألعاب الجنجفة الكويتية

MENAFN - Al-Anbaa) للسنة الثانية على التوالي، أعادت Ooredoo الكويت إطلاق مبادرتها التراثية والاجتماعية لفئة الشباب خلال شهر رمضان، والتي تضمنت بطولات أسبوعية لألعاب الجنجفة الكويتية المشهورة بين المجتمع المحلي.وأقامت Ooredoo بطولاتها الرمضانية للجنجفة في مبنى الشركة الرئيسي، مستضيفة في كل أسبوع نحو 20 فريقا من الشباب الكويتي، للترفيه عن أنفسهم بعد أداء مناسكهم وسط أجواء ودية ومجهزة للتنافس في ألعاب تراثية شيقة، أبرزها كان زوجي «الهند»، ودوري «كوت بو ستة».

وقد جاء ذلك في مبادرة من Ooredoo هدفها بالدرجة الأولى إبراز الثقافة الكويتية العريقة وتعزيز التواصل الإيجابي بين فئة الشباب، فضلا عن تشجيع التنافس بروح رياضية.

وفي ختام كل بطولة قامت Ooredoo بتتويج المشتركين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ومنحهم جوائز قيمة، منها هواتف iPhone 15 للفرق الفائزة بالمركز الأول، وأجهزة Samsung Galaxy S24 للمركز الثاني، مع إهداء الفرق الثالثة كذلك مجموعة من الأجهزة والمستلزمات التقنية من Samsung.

وانطلق الموسم الثاني من مسابقات الجنجفة الكويتية الرمضانية للشباب من Ooredoo للعام 2024، بعدما لاقى موسم العام الماضي إقبالا لافتا من قبل جمهور Ooredoo، وحققت البطولات نجاحا باهرا بين مجتمع الشباب الهاوي للجنجفة الكويتية، فبمجرد فتح التسجيل بكل بطولة يكتمل عدد المشاركين في وقت سريع، وتقوم Ooredoo باستضافتهم وسط تجمع شبابي كويتي إيجابي مفعم بالروح الرياضية والألفة والمرح بينهم، في منافسات استمرت لنحو ساعتين داخل برج Ooredoo في كل بطولة.وكما في العام السابق، نوهت Ooredoo الكويت إلى تكريس جانب من جهودها المجتمعية المتواصلة لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الثقافية والتقاليد الكويتية الأصيلة بين فئات المجتمع، خصوصا بين فئة الشباب، إذ تأتي هذه المبادرة لتسلط الضوء على الألعاب التقليدية وعاداتها بين الشباب، من خلال تنظيم الأنشطة الترفيهية بما يلاقي اهتمامات هذه الشريحة، ويشجعها على التفاعل والمنافسة في أجواء ممتعة تجمعهم وتعزز التواصل الاجتماعي بينهم.