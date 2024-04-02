أودي الكويت تحصد ثلاث جوائز مرموقة من أودي الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Anbaa) فازت أودي الكويت الممثلة من شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، بثلاث جوائز مرموقة من أودي الشرق الأوسط خلال حفل تكريم أقيم مؤخرا في دولة الامارات بمتحف المستقبل في دبي.
وقد تم اختيار جوائز أودي الشرق الأوسط لأفضل الوكلاء في المنطقة من خلال برنامج خاص مبني على مؤشرات أداء رئيسية وأهداف محددة.
وتم تكريم أودي الكويت بثلاث جوائز لعام 2023 في أقسام مختلفة وهي جائزة فريق العام لتجربة مبيعات العملاء، وجائزة فريق العام في خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى فوز فريق التسويق بالشركة بالمركز الثالث.
ويعتبر معرض أودي الكويت من أكبر معارض أودي في العالم ويشمل السيارات الجديدة والمستعملة ومركز الصيانة.
وللاستمتاع بالعروض الجديدة أو لحجز تجربة القيادة، يمكن للعملاء زيارة أو الاتصال على 1811118، كما يمكن للعملاء أيضا زيارة معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية ـ طريق الجهراء (شارع البيبسي)، خلال شهر رمضان من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء، ومن الساعة 8:30 مساء حتى 11:30 مساء.
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