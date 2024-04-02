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أودي الكويت تحصد ثلاث جوائز مرموقة من أودي الشرق الأوسط

4/2/2024 2:09:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فازت أودي الكويت الممثلة من شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، بثلاث جوائز مرموقة من أودي الشرق الأوسط خلال حفل تكريم أقيم مؤخرا في دولة الامارات بمتحف المستقبل في دبي.
وقد تم اختيار جوائز أودي الشرق الأوسط لأفضل الوكلاء في المنطقة من خلال برنامج خاص مبني على مؤشرات أداء رئيسية وأهداف محددة.
وتم تكريم أودي الكويت بثلاث جوائز لعام 2023 في أقسام مختلفة وهي جائزة فريق العام لتجربة مبيعات العملاء، وجائزة فريق العام في خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى فوز فريق التسويق بالشركة بالمركز الثالث.
ويعتبر معرض أودي الكويت من أكبر معارض أودي في العالم ويشمل السيارات الجديدة والمستعملة ومركز الصيانة.
وللاستمتاع بالعروض الجديدة أو لحجز تجربة القيادة، يمكن للعملاء زيارة أو الاتصال على 1811118، كما يمكن للعملاء أيضا زيارة معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية ـ طريق الجهراء (شارع البيبسي)، خلال شهر رمضان من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء، ومن الساعة 8:30 مساء حتى 11:30 مساء.

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