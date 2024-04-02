البرازيلية ليفيا فويجت أصغر مليارديرة في العالم

(MENAFN
- Al-Anbaa) من الصعب تحقيق الثراء في سن صغيرة، لذلك يصل متوسط عمر المليارديرات حول العالم إلى 66 عاما، ووجدت «فوربس» أنه للمرة الأولى منذ عام 2009، فإن جميع أصحاب المليارات الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما ورثوا ثرواتهم، ولا يوجد بينهم أي رواد أعمال عصاميين.
ما يبرز بداية انتقال الثروة بين الأجيال وهي المرحلة التي طال انتظارها بين السكان المسنين حول العالم، ومن المتوقع انتقال تريليونات الدولارات كل عام مع وفاة كبار السن الأثرياء الذين يتركون ثرواتهم لأحفادهم.
ويرجع أيضا ذلك إلى أن العديد من رواد الأعمال الشباب العصاميين كبروا في السن، مثل مارك زوكربيرغ مؤسس «ميتا بلاتفورمز» الذي أصبح عمره 39 عاما.
وبلغ إجمالي ثروة أصغر 25 مليارديرا عمرا حول العالم في قائمة «فوربس» لهذا العام 110 مليارات دولار، وكان بعضهم عصاميين مثل إيفان شبيجل ـ البالغ من العمر 33 عاما وتبلغ ثروته 3.1 مليارات دولار ـ الذي أسس تطبيق «سناب شات» عام 2011 مع بوبي مورفي وريجي بروان وأصبح مليارديرا في سن الـ25 عاما.
وحصلت البرازيلية ليفيا فويجت ـ البالغة من العمر 19 عاما فقط ـ على لقب أصغر مليارديرة في العالم بثروة قدرها 1.1 مليار دولار، بفضل حصتها في شركة إنتاج المعدات الكهربائية «دبليو إي جي» التي شارك جدها الراحل في تأسيسها.
وتعتبر ليفيا وشقيقتها الأكبر دورا ـ البالغة من العمر 26 عاما ـ ضمن سبعة وجوه جديدة انضمت لقائمة أصغر 25 مليارديرا عمرا، ومن بين 18 مليارديرا ورثوا ثرواتهم في هذه القائمة.
أما عن أغنى من ورثوا ثرواتهم بالقائمة، فهما الأخوان الأيرلنديان ميتسري البالغان من العمر 25 و27 عاما بثروة تقدر بـ 4.9 مليارات دولار لكل منهما، وذلك بعد حصولهما على حصة أقلية في الشركة الهندية العاملة في عدة مجالات منها الاتصالات والهندسة والطاقة «تاتا صنز» بعد وفاة والدهما سايروس ميستري عام 2022.
ولكن ضمت قائمة هذا العام وافدا عصاميا جديدا وهو الياباني شونساكو ساغامي ـ البالغ من العمر 33 عاما ـ صانع صفقات الاندماج والاستحواذ الذي تستخدم شركته «إم آند إيه ريسيرش إنستيتيوت هولدينجز» الذكاء الاصطناعي لمطابقة العملاء.
وانضم ساغامي إلى صفوف المليارديرات بعد ارتفاع سهم شركته بأكثر من 800% منذ طرحها في اكتتاب عام في يونيو 2022.
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