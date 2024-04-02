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البرازيلية ليفيا فويجت أصغر مليارديرة في العالم

4/2/2024 2:09:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من الصعب تحقيق الثراء في سن صغيرة، لذلك يصل متوسط عمر المليارديرات حول العالم إلى 66 عاما، ووجدت «فوربس» أنه للمرة الأولى منذ عام 2009، فإن جميع أصحاب المليارات الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما ورثوا ثرواتهم، ولا يوجد بينهم أي رواد أعمال عصاميين.
ما يبرز بداية انتقال الثروة بين الأجيال وهي المرحلة التي طال انتظارها بين السكان المسنين حول العالم، ومن المتوقع انتقال تريليونات الدولارات كل عام مع وفاة كبار السن الأثرياء الذين يتركون ثرواتهم لأحفادهم.
ويرجع أيضا ذلك إلى أن العديد من رواد الأعمال الشباب العصاميين كبروا في السن، مثل مارك زوكربيرغ مؤسس «ميتا بلاتفورمز» الذي أصبح عمره 39 عاما.
وبلغ إجمالي ثروة أصغر 25 مليارديرا عمرا حول العالم في قائمة «فوربس» لهذا العام 110 مليارات دولار، وكان بعضهم عصاميين مثل إيفان شبيجل ـ البالغ من العمر 33 عاما وتبلغ ثروته 3.1 مليارات دولار ـ الذي أسس تطبيق «سناب شات» عام 2011 مع بوبي مورفي وريجي بروان وأصبح مليارديرا في سن الـ25 عاما.
وحصلت البرازيلية ليفيا فويجت ـ البالغة من العمر 19 عاما فقط ـ على لقب أصغر مليارديرة في العالم بثروة قدرها 1.1 مليار دولار، بفضل حصتها في شركة إنتاج المعدات الكهربائية «دبليو إي جي» التي شارك جدها الراحل في تأسيسها.
وتعتبر ليفيا وشقيقتها الأكبر دورا ـ البالغة من العمر 26 عاما ـ ضمن سبعة وجوه جديدة انضمت لقائمة أصغر 25 مليارديرا عمرا، ومن بين 18 مليارديرا ورثوا ثرواتهم في هذه القائمة.
أما عن أغنى من ورثوا ثرواتهم بالقائمة، فهما الأخوان الأيرلنديان ميتسري البالغان من العمر 25 و27 عاما بثروة تقدر بـ 4.9 مليارات دولار لكل منهما، وذلك بعد حصولهما على حصة أقلية في الشركة الهندية العاملة في عدة مجالات منها الاتصالات والهندسة والطاقة «تاتا صنز» بعد وفاة والدهما سايروس ميستري عام 2022.
ولكن ضمت قائمة هذا العام وافدا عصاميا جديدا وهو الياباني شونساكو ساغامي ـ البالغ من العمر 33 عاما ـ صانع صفقات الاندماج والاستحواذ الذي تستخدم شركته «إم آند إيه ريسيرش إنستيتيوت هولدينجز» الذكاء الاصطناعي لمطابقة العملاء.
وانضم ساغامي إلى صفوف المليارديرات بعد ارتفاع سهم شركته بأكثر من 800% منذ طرحها في اكتتاب عام في يونيو 2022.

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