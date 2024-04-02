مايكروسوفت تزيح آبل وتصبح الأعلى في القيمة السوقية

(MENAFN
- Al-Anbaa) تمكنت شركة «مايكروسوفت» من إزاحة «آبل» عن قمة قائمة الشركات الأعلى قيمة سوقية بعد أن ارتفعت قيمتها بنسبة 12% منذ بداية العام، لتتصدر القائمة بنهاية الربع الأول من 2024 بقيمة سوقية بلغت 3.13 تريليونات دولار، بحسب بيانات «بلومبرغ».
وبحسب البيانات انخفضت قيمة «آبل» السوقية بنحو 11% منذ بداية العام، لتتراجع للمرتبة الثانية بقيمة سوقية بلغت 2.65 تريليون دولار، وقفزت القيمة السوقية لـ «إنفيديا» بنسبة 82% منذ بداية العام، لتحتل المرتبة الثالثة بقيمة سوقية بنحو 2.26 تريليون دولار.
وتأتي هذه الحركة الأخيرة على خلفية استثمار كبير في الذكاء الاصطناعي (AI) من قبل «مايكروسوفت»، وتعد الشركة أكبر داعم لـ «أوبن إيه آي»، التي تقف وراء برنامج الدردشة الآلي «ChatGPT»، الذي غير قواعد اللعبة.
ويتم أيضا دمج الذكاء الاصطناعي في منتجات «مايكروسوفت» مثل محرك البحث «بينغ»، وفي الوقت نفسه، واجهت شركة «آبل» مخاوف بشأن الطلب على مبيعات «آيفون»، خصوصا في السوق الصينية الرئيسية. وفي الوقت نفسه، عانت «آبل» من صعوبات في سلسلة التوريد والقيود المتعلقة بفيروس «كورونا» في مصانعها في الصين. وحذرت من تأخر تسليم النماذج نتيجة لذلك.
وكانت «آبل» في المركز الأول منذ عام 2010، بسبب نجاح هاتف «آيفون» الذي كافحت «مايكروسوفت» لمنافسته.
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