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مايكروسوفت تزيح آبل وتصبح الأعلى في القيمة السوقية

4/2/2024 2:09:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمكنت شركة «مايكروسوفت» من إزاحة «آبل» عن قمة قائمة الشركات الأعلى قيمة سوقية بعد أن ارتفعت قيمتها بنسبة 12% منذ بداية العام، لتتصدر القائمة بنهاية الربع الأول من 2024 بقيمة سوقية بلغت 3.13 تريليونات دولار، بحسب بيانات «بلومبرغ».
وبحسب البيانات انخفضت قيمة «آبل» السوقية بنحو 11% منذ بداية العام، لتتراجع للمرتبة الثانية بقيمة سوقية بلغت 2.65 تريليون دولار، وقفزت القيمة السوقية لـ «إنفيديا» بنسبة 82% منذ بداية العام، لتحتل المرتبة الثالثة بقيمة سوقية بنحو 2.26 تريليون دولار.
وتأتي هذه الحركة الأخيرة على خلفية استثمار كبير في الذكاء الاصطناعي (AI) من قبل «مايكروسوفت»، وتعد الشركة أكبر داعم لـ «أوبن إيه آي»، التي تقف وراء برنامج الدردشة الآلي «ChatGPT»، الذي غير قواعد اللعبة.
ويتم أيضا دمج الذكاء الاصطناعي في منتجات «مايكروسوفت» مثل محرك البحث «بينغ»، وفي الوقت نفسه، واجهت شركة «آبل» مخاوف بشأن الطلب على مبيعات «آيفون»، خصوصا في السوق الصينية الرئيسية. وفي الوقت نفسه، عانت «آبل» من صعوبات في سلسلة التوريد والقيود المتعلقة بفيروس «كورونا» في مصانعها في الصين. وحذرت من تأخر تسليم النماذج نتيجة لذلك.
وكانت «آبل» في المركز الأول منذ عام 2010، بسبب نجاح هاتف «آيفون» الذي كافحت «مايكروسوفت» لمنافسته.

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