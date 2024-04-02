Tuesday, 02 April 2024 10:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملا للصيرفة حول إلى مصر واحصل على فرص لربح آيفون 15 برو ماكس

4/2/2024 2:09:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت شركة الملا للصيرفة، إحدى شركات مجموعة الملا والشركة الرائدة في مجال الصيرفة والتحويلات المالية في الكويت، حملة ترويجية جديدة لعملائها الذين يقومون بتحويل الأموال إلى جمهورية مصر العربية بأفضل أسعار الصرف وبخدمة مميزة.
والعرض الذي بدأ الثلاثاء 26 مارس ويستمر حتى 23 يونيو 2024 يتيح للعملاء الذين يجرون التحويلات المالية من خلال فروع وقنوات الملا للصيرفة إلى مصر فرصا عديدة لربح 45 جهاز آيفون 15 بروماكس 256 غيغابايت من خلال سحب، حيث يتم منح جهاز آيفون لفائز واحد كل 48 ساعة «تطبق الشروط والأحكام».
وتقدم الملا للصيرفة خدمات تحويل الأموال إلى مصر عن طريق التحويلات النقدية والبنكية والتحويلات إلى حساب البريد المصري والمحافظ الإلكترونية وشبكة فوري بلس. ويسري العرض على التحويلات من خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الكويت أو عبر تطبيقها أو موقعها الإلكتروني أو أجهزة الخدمة الذاتية.
الملا للصيرفة تسعى منذ تأسيسها عام 2001 إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائها عبر قنوات جديدة وحلول مبتكرة، كما تفخر بدعم وثقة أكثر من مليون عميل يرسلون أموالهم معها بكل سهولة وسرعة وأمان إلى أكثر من 180 دولة حول العالم.

MENAFN02042024000130011022ID1108050052

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث