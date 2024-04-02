الملا للصيرفة حول إلى مصر واحصل على فرص لربح آيفون 15 برو ماكس

(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلقت شركة الملا للصيرفة، إحدى شركات مجموعة الملا والشركة الرائدة في مجال الصيرفة والتحويلات المالية في الكويت، حملة ترويجية جديدة لعملائها الذين يقومون بتحويل الأموال إلى جمهورية مصر العربية بأفضل أسعار الصرف وبخدمة مميزة.
والعرض الذي بدأ الثلاثاء 26 مارس ويستمر حتى 23 يونيو 2024 يتيح للعملاء الذين يجرون التحويلات المالية من خلال فروع وقنوات الملا للصيرفة إلى مصر فرصا عديدة لربح 45 جهاز آيفون 15 بروماكس 256 غيغابايت من خلال سحب، حيث يتم منح جهاز آيفون لفائز واحد كل 48 ساعة «تطبق الشروط والأحكام».
وتقدم الملا للصيرفة خدمات تحويل الأموال إلى مصر عن طريق التحويلات النقدية والبنكية والتحويلات إلى حساب البريد المصري والمحافظ الإلكترونية وشبكة فوري بلس. ويسري العرض على التحويلات من خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الكويت أو عبر تطبيقها أو موقعها الإلكتروني أو أجهزة الخدمة الذاتية.
الملا للصيرفة تسعى منذ تأسيسها عام 2001 إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائها عبر قنوات جديدة وحلول مبتكرة، كما تفخر بدعم وثقة أكثر من مليون عميل يرسلون أموالهم معها بكل سهولة وسرعة وأمان إلى أكثر من 180 دولة حول العالم.
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