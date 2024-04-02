العربية تطلق أكبر مجسم هلال مضيء في العالم وتهديه للكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) تزامناً مع الاحتفاء بشهر رمضان المبارك وانطلاقا من دورها الريادي في مجال الإضاءة، أطلقت الشركة العربية للكهرباء أكبر مجسم هلال مضيء في العالم بمجمع الكوت تحت رعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب وبحضور شخصيات بارزة في المجتمع ووسائل الاعلام المختلفة، حيث تم اعتماده من موسوعة غينيس للأرقام القياسية بحجم إجمالي قدره 30 مترا.
وبهذه المناسبة، قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب: نحن فخورون بإطلاق أكبر هلال في المنطقة والعالم وتسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لاسيما أنه يعتبر معلما من معالم الكويت التي نعتز بها جميعا ونفتخر بها وخاصة بإطلاقه في بقعة من بقاع الكويت المميزة وهي الفحيحيل، لدينا حاليا أكبر هلال بارتفاع 15 مترا وطول 13 مترا، ونعتز بهذا المجسم الذي يعتبر احدى النقاط الإيجابية التي تعكس نهضة الكويت وازدهارها وارتقائها في المستقبل.
من جانبه، قال المدير التنفيذي في الشركة العربية للكهرباء إسماعيل سرحان: نهدي هذا الإنجاز لدولة الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قائد المسيرة في تطوير دولة الكويت، وهذا المجسم أخذ لقب أكبر هلال مضيء في العالم، وبالتالي حققنا إنجازا كبيرا، ونؤكد أن الشركة العربية للكهرباء ستعمل على تنفيذ المزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة.
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