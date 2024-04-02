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العربية تطلق أكبر مجسم هلال مضيء في العالم وتهديه للكويت

4/2/2024 2:09:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزامناً مع الاحتفاء بشهر رمضان المبارك وانطلاقا من دورها الريادي في مجال الإضاءة، أطلقت الشركة العربية للكهرباء أكبر مجسم هلال مضيء في العالم بمجمع الكوت تحت رعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب وبحضور شخصيات بارزة في المجتمع ووسائل الاعلام المختلفة، حيث تم اعتماده من موسوعة غينيس للأرقام القياسية بحجم إجمالي قدره 30 مترا.
وبهذه المناسبة، قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب: نحن فخورون بإطلاق أكبر هلال في المنطقة والعالم وتسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لاسيما أنه يعتبر معلما من معالم الكويت التي نعتز بها جميعا ونفتخر بها وخاصة بإطلاقه في بقعة من بقاع الكويت المميزة وهي الفحيحيل، لدينا حاليا أكبر هلال بارتفاع 15 مترا وطول 13 مترا، ونعتز بهذا المجسم الذي يعتبر احدى النقاط الإيجابية التي تعكس نهضة الكويت وازدهارها وارتقائها في المستقبل.
من جانبه، قال المدير التنفيذي في الشركة العربية للكهرباء إسماعيل سرحان: نهدي هذا الإنجاز لدولة الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قائد المسيرة في تطوير دولة الكويت، وهذا المجسم أخذ لقب أكبر هلال مضيء في العالم، وبالتالي حققنا إنجازا كبيرا، ونؤكد أن الشركة العربية للكهرباء ستعمل على تنفيذ المزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة.

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