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%99 من إيرادات الحكومة تتركز في 10 وزارات وإدارات

4/2/2024 2:09:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، أن غالبية الإيرادات التي حصلتها الكويت خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري 2023/2024 تتركز في 10 جهات حكومية تستحوذ على ما يقارب 99% من إجمالي الإيرادات المحققة، بواقع 17.7 مليار دينار من أصل 17.8 مليار دينار تم تحصيلها في 34 وزارة وإدارة حكومية. وتضمنت الإيرادات المحصلة في الجهات الـ 10 نحو 16.37 مليار دينار إيرادات لوزارة النفط وحدها، بينما سجلت الجهات الـ 9 الأخرى إيرادات تقدر بـ 1.326 مليار دينار. وجاءت التفاصيل كالتالي:
1- وزارة النفط: حلت في المرتبة الأولى بين الجهات الحكومية الأكثر تحصيلا للإيرادات بعدما حصلت نحو 16.375 مليار دينار خلال الفترة من أول أبريل 2023 حتى نهاية يناير 2024، ووفقا للإيرادات على مستوى الأبواب فإن الوزارة حصلت 16.35 مليار دينار إيرادات نفطية.
2- وزارة الكهرباء والماء: حلت في المرتبة الثانية على مستوى الجهات الحكومية بعدما حصلت نحو 394.36 مليون دينار من الإيرادات خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، وتحققت جميع تلك المبالغ من باب إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
3- وزارة المالية - الإدارة العامة: حلت في المرتبة الثالثة بعدما حققت خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي نحو 249.19 مليون دينار إيرادات، وتضمنت إيراداتها 134.65 مليون دينار من باب الضرائب والرسوم، و110.8 ملايين دينار إيرادات من باب إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى و3.7 ملايين دينار إيرادات التخلص من الأصول.
4- الإدارة العامة للجمارك: حلت في المرتبة الرابعة، إذ بلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها خلال الفترة من أبريل 2023 حتى نهاية يناير الماضي نحو 201.1 مليون دينار، وتضمنت إيرادات الإدارة 188.3 مليون دينار من الضرائب والرسوم و12.77 مليون دينار إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
5- وزارة العدل: جاءت في المرتبة الخامسة على قائمة الجهات الأكثر تحقيقا للإيرادات بعدما حققت نحو 145.2 مليون دينار إيرادات في أول 10 أشهر من العام الحالي، وتضمنت إيراداتها 12.53 مليون دينار من باب الضرائب والرسوم، و132.6 مليون دينار من باب إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
6- وزارة الداخلية: حلت في المرتبة السادسة بعدما حصلت إيرادات قدرت قيمتها بـ 121.37 مليون دينار خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، وجاءت غالبيتها ضمن باب إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
7- وزارة الصحة: بلغ إجمالي ما حققته من إيرادات نحو 115.4 مليون دينار، لتأتي في المرتبة السابعة على قائمة الجهات الأكثر تحقيقا للإيرادات خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، من بينها 80.4 مليون دينار من باب المساهمات الاجتماعية، و35 مليون دينار من باب إيرادات السلع والخدمات وإيرادات أخرى.
8- الإدارة العامة للطيران المدني: حققت نحو 57.43 مليون دينار إيرادات في أول 10 أشهر من العام المالي الحالي لتحل في المرتبة الثامنة، ومن بينها 12.4 مليون دينار إيرادات الضرائب والرسوم، و45 مليون دينار إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
9- وزارة المواصلات: حلت في المرتبة التاسعة بعدما حققت إيرادات تقدر بنحو 22.8 مليون دينار خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، جميعها من باب إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
10- وزارة الأشغال العامة: حلت في المرتبة الـ 10 بعدما تمكنت من تحقيق 19.5 مليون دينار خلال أول 10 أشهر من العام، وتحققت تلك الإيرادات ضمن باب إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.



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