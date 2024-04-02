%99 من إيرادات الحكومة تتركز في 10 وزارات وإدارات

(MENAFN
- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، أن غالبية الإيرادات التي حصلتها الكويت خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري 2023/2024 تتركز في 10 جهات حكومية تستحوذ على ما يقارب 99% من إجمالي الإيرادات المحققة، بواقع 17.7 مليار دينار من أصل 17.8 مليار دينار تم تحصيلها في 34 وزارة وإدارة حكومية. وتضمنت الإيرادات المحصلة في الجهات الـ 10 نحو 16.37 مليار دينار إيرادات لوزارة النفط وحدها، بينما سجلت الجهات الـ 9 الأخرى إيرادات تقدر بـ 1.326 مليار دينار. وجاءت التفاصيل كالتالي:
1- وزارة النفط: حلت في المرتبة الأولى بين الجهات الحكومية الأكثر تحصيلا للإيرادات بعدما حصلت نحو 16.375 مليار دينار خلال الفترة من أول أبريل 2023 حتى نهاية يناير 2024، ووفقا للإيرادات على مستوى الأبواب فإن الوزارة حصلت 16.35 مليار دينار إيرادات نفطية.
2- وزارة الكهرباء والماء: حلت في المرتبة الثانية على مستوى الجهات الحكومية بعدما حصلت نحو 394.36 مليون دينار من الإيرادات خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، وتحققت جميع تلك المبالغ من باب إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
3- وزارة المالية - الإدارة العامة: حلت في المرتبة الثالثة بعدما حققت خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي نحو 249.19 مليون دينار إيرادات، وتضمنت إيراداتها 134.65 مليون دينار من باب الضرائب والرسوم، و110.8 ملايين دينار إيرادات من باب إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى و3.7 ملايين دينار إيرادات التخلص من الأصول.
4- الإدارة العامة للجمارك: حلت في المرتبة الرابعة، إذ بلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها خلال الفترة من أبريل 2023 حتى نهاية يناير الماضي نحو 201.1 مليون دينار، وتضمنت إيرادات الإدارة 188.3 مليون دينار من الضرائب والرسوم و12.77 مليون دينار إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
5- وزارة العدل: جاءت في المرتبة الخامسة على قائمة الجهات الأكثر تحقيقا للإيرادات بعدما حققت نحو 145.2 مليون دينار إيرادات في أول 10 أشهر من العام الحالي، وتضمنت إيراداتها 12.53 مليون دينار من باب الضرائب والرسوم، و132.6 مليون دينار من باب إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
6- وزارة الداخلية: حلت في المرتبة السادسة بعدما حصلت إيرادات قدرت قيمتها بـ 121.37 مليون دينار خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، وجاءت غالبيتها ضمن باب إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
7- وزارة الصحة: بلغ إجمالي ما حققته من إيرادات نحو 115.4 مليون دينار، لتأتي في المرتبة السابعة على قائمة الجهات الأكثر تحقيقا للإيرادات خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، من بينها 80.4 مليون دينار من باب المساهمات الاجتماعية، و35 مليون دينار من باب إيرادات السلع والخدمات وإيرادات أخرى.
8- الإدارة العامة للطيران المدني: حققت نحو 57.43 مليون دينار إيرادات في أول 10 أشهر من العام المالي الحالي لتحل في المرتبة الثامنة، ومن بينها 12.4 مليون دينار إيرادات الضرائب والرسوم، و45 مليون دينار إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
9- وزارة المواصلات: حلت في المرتبة التاسعة بعدما حققت إيرادات تقدر بنحو 22.8 مليون دينار خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، جميعها من باب إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
10- وزارة الأشغال العامة: حلت في المرتبة الـ 10 بعدما تمكنت من تحقيق 19.5 مليون دينار خلال أول 10 أشهر من العام، وتحققت تلك الإيرادات ضمن باب إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
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