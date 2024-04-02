5 11 ملايين برميل صادرات الكويت النفطية لليابان خلال فبراير

(MENAFN
- Al-Anbaa) أظهرت بيانات حكومية يابانية، أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط الخام بلغت نحو 68.22 مليون برميل، مستحوذة على 96% من إجمالي الواردات النفطية لدولة اليابان خلال شهر فبراير من العام الحالي.
وذكرت البيانات أن اليابان تلقت من الكويت خلال شهر فبراير من العام الحالي كميات بنحو 5.11 ملايين برميل، أي 7.2% من إجمالي ورادات اليابان النفطية، مقارنة بكميات بلغت 8.08 ملايين برميل، حيث تراجعت الكميات بنسبة 36.75%.
وقالت ان صادرات تلك الدول من النفط إلى اليابان انخفضت 9% خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ 74.937 مليون برميل من النفط خلال نفس الفترة من عام 2023، واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 44% من إجمالي واردات النفط اليابانية، وكانت أكبر مورد خلال فبراير، حيث بلغت كميتها التي صدرتها بنحو 31.27 مليون برميل، فيما بلغت كميات شهر فبراير من عام 2023، نحو 26.25 مليون برميل، بنسبة ارتفاع بلغت 19%.
واقتنصت المملكة العربية السعودية 27% من إجمالي واردات اليابان من النفط، لتكون ثاني أكبر مورد للنفط، حيث بلغ ما صدرته المملكة من النفط نحو 27 مليون برميل، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة نحو 33.12 مليون برميل، والتي كانت تمثل 43.4% من إجمالي واردات اليابان من النفط.
ووفقا للبيانات، وردت دولة قطر نفطا إلى اليابان بنحو 3.9 ملايين برميل خلال شهر فبراير2024، وبلغت نسبة حصتها 5.5%، بينما صدرت كميات بنحو 4.98 ملايين برميل في فبراير من العام 2023، وارتفعت 10.44% عن العام السابق.
وصدرت سلطنة عمان إلى اليابان كميات من النفط بنحو 940 ألف برميل خلال شهر فبراير، بينما بلغت واردات النفط العماني لليابان في نفس الشهر من عام 2023 نحو 1.5 مليون برميل.
أما عن مملكة البحرين فلم تصدر نفطا إلى اليابان خلال فبراير 2024، بينما قامت بتصدير كميات بنحو 1.007 مليون برميل، خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضحت البيانات اليابانية، أن إجمالي واردات النفط بدولة اليابان تراجع 7% خلال شهر فبراير من العام الحالي، وبلغت كمية واردات الدولة في فبراير الماضي نحو 70.95 مليون برميل، مقارنة بكميات نفس الشهر من العام الماضي بنحو 76.37 مليون برميل.
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