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37 مليون دينار دعم التموين خلال يناير

4/2/2024 2:09:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، حصلت عليها «الأنباء»، تراجعا في حجم الدعم الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة لدعم المواد الأساسية وحليب ومغذيات الأطفال والمواد الإنشائية خلال شهر يناير 2024 بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق له (ديسمبر 2023). وبحسب البيانات الصادرة عن «التجارة»، فقد تراجع إجمالي الدعم المقدم للمواد التموينية والإنشائية من 37.6 مليون دينار في ديسمبر 2023 إلى 37 مليون دينار في يناير 2024 أي بواقع 600 ألف دينار وبنسبة تراجع بلغت 2%. واستحوذت مجموعة المواد التموينية الأساسية التي تصرف عن طريق البطاقة التموينية خلال شهر يناير على مبلغ 11.3 مليون دينار، وبنسبة تقدر بـ 31% من إجمالي الدعم المنصرف في يناير 2024، وذلك مقارنة بـ 15.9 مليون دينار في ديسمبر 2023 أي أن قيمة الانخفاض بلغت نحو 4.6 ملايين دينار وبنسبة انخفاض تقدر بـ 29% مقارنة بشهر ديسمبر 2023.
أما دعم حليب ومغذيات الأطفال فبلغ نحو 927 ألف دينار بنسبة 3% من إجمالي قيمة الدعم المنصرف، مقارنة بـ 1.6 مليون دينار في ديسمبر 2023، بانخفاض بلغت قيمته الإجمالية 7.1 آلاف دينار، وبنسبة انخفاض بلغت 45% مقارنة بالشهر السابق ديسمبر 2023. أما بالنسبة لدعم المواد الإنشائية فقد بلغت قيمتها الإجمالية في يناير 2024 نحو 24.7 مليون دينار بنسبة تقدر بنحو 67% من إجمالي الدعم المنصرف، مقارنة بـ 19.9 مليون دينار في ديسمبر 2023، مرتفعة بقيمة 4.8 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 24% مقارنة بشهر ديسمبر 2023.
أما بالنسبة لأعداد الأفراد المستفيدين فقد شهد إضافة 14621 فردا في يناير مقارنة بـ 13653 فردا في ديسمبر 2023 بنسبة زيادة بلغت 7%، فيما تم تحديث بيانات 353 مستفيدا في يناير مقارنة بـ 286 مستفيدا في ديسمبر بارتفاع بلغت نسبته 23%، كما تم حذف 3124 مستفيدا في يناير مقارنة بـ 2960 مستفيدا في ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 6%.

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