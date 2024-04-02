37 مليون دينار دعم التموين خلال يناير

(MENAFN
- Al-Anbaa) طارق عرابي
كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، حصلت عليها «الأنباء»، تراجعا في حجم الدعم الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة لدعم المواد الأساسية وحليب ومغذيات الأطفال والمواد الإنشائية خلال شهر يناير 2024 بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق له (ديسمبر 2023). وبحسب البيانات الصادرة عن «التجارة»، فقد تراجع إجمالي الدعم المقدم للمواد التموينية والإنشائية من 37.6 مليون دينار في ديسمبر 2023 إلى 37 مليون دينار في يناير 2024 أي بواقع 600 ألف دينار وبنسبة تراجع بلغت 2%. واستحوذت مجموعة المواد التموينية الأساسية التي تصرف عن طريق البطاقة التموينية خلال شهر يناير على مبلغ 11.3 مليون دينار، وبنسبة تقدر بـ 31% من إجمالي الدعم المنصرف في يناير 2024، وذلك مقارنة بـ 15.9 مليون دينار في ديسمبر 2023 أي أن قيمة الانخفاض بلغت نحو 4.6 ملايين دينار وبنسبة انخفاض تقدر بـ 29% مقارنة بشهر ديسمبر 2023.
أما دعم حليب ومغذيات الأطفال فبلغ نحو 927 ألف دينار بنسبة 3% من إجمالي قيمة الدعم المنصرف، مقارنة بـ 1.6 مليون دينار في ديسمبر 2023، بانخفاض بلغت قيمته الإجمالية 7.1 آلاف دينار، وبنسبة انخفاض بلغت 45% مقارنة بالشهر السابق ديسمبر 2023. أما بالنسبة لدعم المواد الإنشائية فقد بلغت قيمتها الإجمالية في يناير 2024 نحو 24.7 مليون دينار بنسبة تقدر بنحو 67% من إجمالي الدعم المنصرف، مقارنة بـ 19.9 مليون دينار في ديسمبر 2023، مرتفعة بقيمة 4.8 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 24% مقارنة بشهر ديسمبر 2023.
أما بالنسبة لأعداد الأفراد المستفيدين فقد شهد إضافة 14621 فردا في يناير مقارنة بـ 13653 فردا في ديسمبر 2023 بنسبة زيادة بلغت 7%، فيما تم تحديث بيانات 353 مستفيدا في يناير مقارنة بـ 286 مستفيدا في ديسمبر بارتفاع بلغت نسبته 23%، كما تم حذف 3124 مستفيدا في يناير مقارنة بـ 2960 مستفيدا في ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 6%.
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