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توقعات بارتفاع الإنفاق في القطاعات الرئيسية عبر الإنترنت خلال الشهر الكريم

4/2/2024 10:17:30 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

تتوقع Checkout، المزود العالمي لخدمات المدفوعات، استمرار زيادة التسوق عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم. الأمر الذي ينعكس جلياً في العديد من فئات البيع بالتجزئة والخدمات الرئيسية، والذي يدلّ على الأثر الكبير للتحوّل الرقمي الذي تشهده المملكة، بما يوفره من راحة وأمان للمستهلكين ويحسّن من تجربة تسوقهم.

واستناداً إلى اتجاهات الإنفاق السابقة، تتوقع Checkout أن تشمل الفئات ذات النمو المرتفع خلال الشهر الكريم معاملات في مجال الخدمات ومتاجر المواد الغذائية والملابس والضيافة.

إلى ذلك، تُشير بيانات Checkout إلى نمو بنسبة 22% في حجم معاملات الدفع الرقمي في المملكة خلال رمضان الماضي عبر كافة فئات المنتجات والخدمات، مقارنة بالفترة السابقة (قبل الشهر الكريم)، حيث شهد العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المعاملات الاستهلاكية عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. وكانت الفئات الأخرى التي شهدت زيادات كبيرة في المعاملات خلال الشهر الكريم هي متاجر المواد الغذائية (94%)، والملابس (76%)، والضيافة (49%)، وشركات الطيران (42%)، ولعلّ الزيادة في الإقبال على شركات الطيران إشارة إلى الاهتمام المتزايد للمستهلكين السعوديين بالسفر في الفترة التي تلي الشهر الفضيل.

علاوة على ما سبق، ارتفعت نسبة التحويلات المالية في المملكة بنحو 28% مقارنة بالفترة السابقة، مما يشير إلى زيادة كبيرة في حجم الأموال التي يرسلها المغتربون إلى عائلاتهم وأصدقائهم، سواء استباقاً لعطلة العيد أو خلال الشهر الفضيل.

بشكل عام، شهدت Checkout في عام 2023 ارتفاعاً في حجم معالجة المعاملات عبر الإنترنت خلال شهر رمضان في المنطقة بنسبة 69% على أساس سنوي، أما بين عامي 2021 و2023، فكانت نسبة النمو هائلة جداً حيث وصلت إلى 143%.

تشير تقارير سابقة أطلقتها Checkout إلى أن التحوّل نحو التسوق عبر الإنترنت يعد بمثابة تغيير سلوكي طويل الأمد وليس تحولاً مؤقتاً. يتزايد إقبال المستهلكين في المملكة العربية السعودية على هذا النوع من التسوّق لعدّة أسباب أهمها سهولة وراحة الاستخدام غير المسبوقة التي توفرها التجارة الإلكترونية، إلى جانب سرعة المعاملات والأمان الذي توفره معالجات الدفع الموثوقة.

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