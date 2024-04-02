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ترامب يعلن تعليق حملته الانتخابية!

4/2/2024 10:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في رسالة إلى مؤيديه أمس الاثنين تعليق حملته الانتخابية، قبل أن يتبين لاحقا أن هذا الإعلان كان "كذبة أبريل".

وبعث ترامب بهذه الرسالة إلى ناخبيه عبر البريد الإلكتروني، وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، مرفقة برابط.


وبعد الضغط على الرابط، يصل متلقو الرسالة إلى موقع يدعوهم إلى التبرع بمبلغ 5 دولارات أو 500 دولار أو 3300 دولار لحملة ترامب.


وكتب على الموقع بأحرف كبيرة "هل اعتقدت فعلا أنني سأعلق حملتي؟ إنها كذبة أبريل".


ومن المتوقع أن يجمع المرشح الجمهوري البالغ 77 عاما، 33 مليون دولار خلال حملة جمع تبرعات في 6 أبريل بفلوريدا، فيما جمع منافسه جو بايدن نحو 26 مليون دولار خلال مهرجان انتخابي الأسبوع الماضي في نيويورك شارك فيه الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون.

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