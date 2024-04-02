ترامب يعلن تعليق حملته الانتخابية!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في رسالة إلى مؤيديه أمس الاثنين تعليق حملته الانتخابية، قبل أن يتبين لاحقا أن هذا الإعلان كان "كذبة أبريل".
وبعث ترامب بهذه الرسالة إلى ناخبيه عبر البريد الإلكتروني، وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، مرفقة برابط.
وبعد الضغط على الرابط، يصل متلقو الرسالة إلى موقع يدعوهم إلى التبرع بمبلغ 5 دولارات أو 500 دولار أو 3300 دولار لحملة ترامب.
وكتب على الموقع بأحرف كبيرة "هل اعتقدت فعلا أنني سأعلق حملتي؟ إنها كذبة أبريل".
ومن المتوقع أن يجمع المرشح الجمهوري البالغ 77 عاما، 33 مليون دولار خلال حملة جمع تبرعات في 6 أبريل بفلوريدا، فيما جمع منافسه جو بايدن نحو 26 مليون دولار خلال مهرجان انتخابي الأسبوع الماضي في نيويورك شارك فيه الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون.
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