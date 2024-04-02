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عباس: موقف الأردن قوي وثابت ضد التهجير وحماية القضية الفلسطينية

4/2/2024 10:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إنّ دولة فلسطين وشعبها يقفان إلى جانب الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وثمن عباس، الدور الكبير الذي يقوم به الأردن، وخصوصا الموقف الثابت لجلالة الملك الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ومن أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، وتأمين وصول أكبر قدر من المساعدات ومواد الإغاثة.
وأضاف أن موقف الأردن قوي وثابت ضد التهجير من أجل صون وحماية القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خلال الوصاية الهاشمية عليها.
وأكّد رفض دولة فلسطين القاطع وإدانتها لأي محاولة من شأنها المس بأمن الأردن واستقراره، مشيرًا إلى أن أمن الأردن هو مصلحة حيوية للشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية.
وحذر من أن أي سوء تقدير للحسابات بخصوص هذه المسألة سيقود المنطقة بأسرها إلى الفوضى.
وقال عباس إنّ الأردن يستحق الشكر والثناء، وليس التآمر على أمنه واستقراره، معربًا عن ثقته بقدرة الدولة الأردنية على إفشال هذه المحاولات اليائسة في مهدها.
ولفت عباس، إلى أن فلسطين والأردن تربطهما علاقات المصير المشترك.

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