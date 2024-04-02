الأشغال تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق رم -الراشدية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق أعمال مشروع إنشاء طريق رم-الراشدية ضمن الحدود الادارية لمحافظة العقبة.
ويربط الطريق الجديد بين الطريق الصحراوي ومركز زوار وادي رم وبطول 19 كم وبعرض 7.5 م في الاتجاهين.
ويتضمن العطاء أعمال فرشيات الأساس، وطبقة إسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية العالمية بالاضافة الى أعمال السلامة المرورية وأعمال تصريف المياه.
وتبلغ قيمة العطاء الذي تموله شركة تطوير العقبة 2.2 مليون دينار وتشرف على تنفيذه كوادر وزارة الأشغال بشكل مباشر، فيما تبلغ مدة تنفيذ الأعمال وفقا لوثائق العطاء (270) يوماً.
ويسهم هذا المشروع في خدمة الواقعين التنموي والاقتصادي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما يخدم قطاعي النقل والسياحة في محافظة العقبة ويسهل وصول السياح الى وادي رم والتنقل منه نحو مدينة البتراء الاثرية ومدينة العقبة السياحية.
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