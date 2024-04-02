الأشغال تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق رم -الراشدية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق أعمال مشروع إنشاء طريق رم-الراشدية ضمن الحدود الادارية لمحافظة العقبة.



ويربط الطريق الجديد بين الطريق الصحراوي ومركز زوار وادي رم وبطول 19 كم وبعرض 7.5 م في الاتجاهين.



ويتضمن العطاء أعمال فرشيات الأساس، وطبقة إسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية العالمية بالاضافة الى أعمال السلامة المرورية وأعمال تصريف المياه.



وتبلغ قيمة العطاء الذي تموله شركة تطوير العقبة 2.2 مليون دينار وتشرف على تنفيذه كوادر وزارة الأشغال بشكل مباشر، فيما تبلغ مدة تنفيذ الأعمال وفقا لوثائق العطاء (270) يوماً.



ويسهم هذا المشروع في خدمة الواقعين التنموي والاقتصادي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما يخدم قطاعي النقل والسياحة في محافظة العقبة ويسهل وصول السياح الى وادي رم والتنقل منه نحو مدينة البتراء الاثرية ومدينة العقبة السياحية.