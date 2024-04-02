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ارتفاع عدد ضحايا حريق إسطنبول إلى 25 شخصا

4/2/2024 10:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مصدر بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول في تركيا.
وقال إن 25 شخصا قتلوا، وهناك عدد كبير من المصابين، جراء الحريق الذي اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في منطقة شيشلي وسط إسطنبول.
وأكد المصدر اعتقال السلطات التركية 5 أشخاص على صلة بالحادث، مشيرا إلى أن التعامل مع الحريق لا يزال مستمرا من طرف الجهات المختصة، ولم تعرف حتى الآن أسبابه.













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