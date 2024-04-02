ارتفاع عدد ضحايا حريق إسطنبول إلى 25 شخصا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مصدر بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول في تركيا.
وقال إن 25 شخصا قتلوا، وهناك عدد كبير من المصابين، جراء الحريق الذي اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في منطقة شيشلي وسط إسطنبول.
وأكد المصدر اعتقال السلطات التركية 5 أشخاص على صلة بالحادث، مشيرا إلى أن التعامل مع الحريق لا يزال مستمرا من طرف الجهات المختصة، ولم تعرف حتى الآن أسبابه.
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