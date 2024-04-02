إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024

إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024
التاريخ
4/2/2024 10:11:21 AM
(MENAFN
- Amman Net) صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
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