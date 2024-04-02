د.مصطفى البرغوثي يعود جرحى قطاع غزة في مستشفيات الدوحة

(MENAFN
- Palestine News Network ) الدوحة /قطر /PNN / قام د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أثناء زيارته للعاصمة القطرية الدوحة بعيادة الجرحى الفلسطينيين من مختلف مناطق قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفيات القطرية.
وقال البرغوثي إن كل جريح وجريحة، و كل طفل مصاب، يحمل قصة مؤلمة لمعاناة لا توصف سببها القصف الهمجي الإسرائيلي، وأن كل واحد من الجرحى فقد عشرات من أقربائه الذين ارتقوا شهداء، و أن بعض الأطفال فقدوا الأب والأم و الأخوة والأخوات .
و أشاد البرغوثي بمعنويات الجرحى العالية رغم قسوة ما تعرضوا له.
وعبر البرغوثي عن الشكر والتقدير لدولة قطر و قيادتها التي توفر أفضل المستشفيات و الرعاية للمصابين، و لطواقم الأطباء و الممرضين و المشرفين على ما يقدمونه من جهد انساني لتخفيف معاناة المصابين.
و أكد ضرورة بذل مزيد من الجهود لإيصال الجرحى الذين ما زال الاحتلال يعيق خروجهم لتلقي العلاج.
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