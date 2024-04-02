د.مصطفى البرغوثي يعود جرحى قطاع غزة في مستشفيات الدوحة

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة /قطر /PNN / قام د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أثناء زيارته للعاصمة القطرية الدوحة بعيادة الجرحى الفلسطينيين من مختلف مناطق قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفيات القطرية.

وقال البرغوثي إن كل جريح وجريحة، و كل طفل مصاب، يحمل قصة مؤلمة لمعاناة لا توصف سببها القصف الهمجي الإسرائيلي، وأن كل واحد من الجرحى فقد عشرات من أقربائه الذين ارتقوا شهداء، و أن بعض الأطفال فقدوا الأب والأم و الأخوة والأخوات .

و أشاد البرغوثي بمعنويات الجرحى العالية رغم قسوة ما تعرضوا له.

وعبر البرغوثي عن الشكر والتقدير لدولة قطر و قيادتها التي توفر أفضل المستشفيات و الرعاية للمصابين، و لطواقم الأطباء و الممرضين و المشرفين على ما يقدمونه من جهد انساني لتخفيف معاناة المصابين.

و أكد ضرورة بذل مزيد من الجهود لإيصال الجرحى الذين ما زال الاحتلال يعيق خروجهم لتلقي العلاج.



