جيمس دايسون تطلق مسابقة التصميم والهندسة لعام 2024

كشف جيمس دايسون، المؤسس وكبير المهندسين في دايسون لـ"البيان" عن إطلاق

جائزة جيمس دايسون للاستدامة لعام 2024 في التصميم والهندسة للطلبة الدوليين في الامارات والدول الاخرى التي تنظمها مؤسسة دايسون الخيرية، حيث تم فتح باب المشاركة أمام الراغبين بتقديم اختراعات مبتكرة تعالج مشكلة ملحة في عالمنا، على ان ينتهي التسجيل في 17 يوليو القادم.

وأشار إلى أن الجائزة التي دعمت أكثر من 400 مخترع من الطلبة الجامعيين بقيمة تجاوزت المليون جنيه إسترليني حتى الان، تحرص على تحفيز وتشجيع الطلبة الجامعيين والخريجين الجدد محليا وعالميا، في اختصاصات الهندسة والتصميم على تقديم ابتكارات قادرة على حل مشكلة ما، بدءاً من تشخيص مرض السرطان وصولا إلى الكوارث الطبيعية، حيث ساهم الفائزون السابقون بجائزة الاستدامة المستوى الدولي بتقديم حلول مبتكرة تشمل ابتكار عربة إسعاف مقطورة مخصصة للطرق الوعرة لنقل المصابين من المناطق التي تشهد نزاعات، وابتكار طلاء جدران خارجي مصنوع من نفايات الزجاج المعاد تدويره والذي يقلل من كمية الكهرباء المستهلكة في أجهزة تكييف الهواء، وابتكار عربة تسوق تعمل بتقنية المسح الذكي.



وذكر أن الجائزة منذ إطلاقها في العام 2005، دعمت أكثر من 400 اختراعا عبر تقديم جوائز نقدية تجاوزت قيمتها المليون جنيه إسترليني، ونجح أكثر من ثلثي الفائزين على مستوى العالم في تسويق اختراعاتهم الفائزة، وسيحصل كل من الفائز بجائزة الاستدامة على المستوى الدولي على منحة قدرها 30,000 جنية إسترليني لدعم المرحلة التالية من عمليات تطوير اختراعاتهم، بينما سيحصل الفائزون على المستوى المحلي على جائزة قدرها 5,000 جنية إسترليني.



تشجيع الشباب

وأضاف جيمس أن الجائزة تهدف إلى دعم الابداع والابتكار وتشجيع الشباب على طرح حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي قد تواجهها القطاعات المختلفة، سواء عبر تطوير مواد مستدامة جديدة أو توظيف الهندسة الذكية للارتقاء بحياة الناس.

وأكد أن الفائزون بالجائزة في الأعوام السابقة قد حققوا نجاحات لافتة وعلى سبيل المثال، قام الطالب يوسف محمد، الفائز على المستوى الدولي في العام 2009، بابتكار نظام لإخماد الحرائق المنزلية بآلية مبتكرة تستخدم كمية مياه أقل بعشر مرات من النظام التقليدي، وأصبح اليوم يدير شركته الخاصة في الولايات المتحدة.



وأشار أيضا إلى الفائز في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي ابتكر تقنية للتسوق الذكي والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب الهمم، حيث يستخدم تقنية النماذج الأولية الإلكترونية، ومزايا أخرى مبتكرة مثل إمكانية تعديل الارتفاع والمقعد المدمج، من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة للمتسوقين.



وأفاد أنه جيمس أنه من المقرر الإعلان عن الفائزين على المستوى المحلي في 11 سبتمبر، والإعلان عن القائمة المختصرة لأفضل 20 مشاركة دولية في 16 أكتوبر، والإعلان عن الفائزين على المستوى الدولي في 13 نوفمبر، وذلك بعد فرز المشاركات من قبل لجنة مختصة.





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