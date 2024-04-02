الإمارات تستضيف 5 أحداث رياضية كبرى في أبريل الجاري

يشهد شهر أبريل الجاري، 5 أحداث رياضية بارزة تقام في الإمارات، سواء على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي، حيث تتصدر النسخة الأولى من فعاليات دورة الألعاب الخليجية للشباب المشهد، والتي تقام في الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، في مختلف إمارات الدولة، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "خليجنا واحد.. شبابنا واعد".

كما ستقام أيضاً فعاليات النسخة الـ21 لكأس آسيا للشباب لألعاب القوى تحت 20 عاماً، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الحالي في دبي، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من 40 دولة، بتنظيم من اتحاد الإمارات لألعاب القوى، على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الآسيوي.

وتستضيف العاصمة أبوظبي، فعاليات السوبر السعودي لكرة القدم، والذي يقام بمشاركة 4 فرق، هي الهلال، والنصر، والاتحاد، والوحدة، على ملعبي آل نهيان بنادي الوحدة، ومحمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري، حيث تقام المباريات من نصف النهائي مباشرة.

وفي دبي أيضا، تقام منافسات النسخة الأولى من درع السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، والذي يجمع شباب الأهلي، بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023، والدحيل القطري بطل دوري نجوم قطر 2022-2023، وتقام المباراة على استاد راشد في دبي 13 أبريل الجاري الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات، (7:30 مساء) بتوقيت قطر، وهي المباراة التي يسبقها بيوم واحد في قطر منافسات كأس السوبر القطري الإماراتي، والذي يجمع الشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع العربي بطل كأس أمير قطر.

وبمشاركة فرق الناشئين للأكاديميات العالمية، أبرزها نيوكاسل يونايتد، ونورويتش الانجليزيين، ونورويتش سيتي، وأطلس المكسيكي، تستضيف دبي بداية من غدٍ الأربعاء وحتى 8 أبريل الجاري، بطولة كأس مينا لكرة القدم للناشئين، بمشاركة تصل إلى أكثر من 40 فريقاً، يمثلهم 700 لاعب من مختلف دول العالم.

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