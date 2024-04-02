كان من المقرر إجراؤها لسيدة أخرى.. مستشفى يجري عملية إجهاض لامرأة بالخطأ

أجرى أطباء في مستشفى بالتشيك

لامرأة عملية إجهاض بالخطأ ، حيث كان من المقرر اجراؤها لسيدة أخرى.

وفي التفاصيل فقد تم تخدير المرأة السليمة، التي كانت حاملاً في الشهر الرابع، والمفترض أن تخضع لفحص روتيني، وأجريت لها عملية جراحية في الرحم تسمى الكشط، مما أدى إلى إجهاضها، وذلك في مستشفى بولوفكا في براغ ، وهو مستشفى تعليمي كبير في عاصمة جمهورية التشيك.

وقالت المتحدثة باسم المستشفى، إيفا ستوليجدا ليبيجيروفا، لشبكة CNN : "وقع حدث سلبي في عيادة أمراض النساء والتوليد لدينا.ونتيجة للانتهاكات الخطيرة وعدم الامتثال للوائح الداخلية من قبل الموظفين المعنيين، بدأت عملية جراحية لمريضة تم تحديدها بشكل غير صحيح".

وأضافت المتحدثة "لقد أعربنا عن أسفنا العميق واعتذارنا للمريضة وعائلتها بأكملها عن هذا الحدث المؤسف وأكدنا لها أننا سنبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الضرر قدر الإمكان وكذلك يعوضها".

وتابعت "باعتبارنا مستشفى تعليميًا معتمدًا، فقد وضعنا قواعد وإجراءات محددة بوضوح والتي يجب على طاقمنا الطبي اتباعها دون استثناء. يتم إيقاف موظفي العيادة المسؤولين عن العمل في انتظار إجراء تقييم كامل للحدث السلبي، على أساس أنه في حالة انتهاك إجراءات العمل الملزمة كجزء من التحقيق الداخلي الحالي، سيتم تحميل أفراد محددين المسؤولية الشخصية".

وبحسب ما ورد كانت المرأتان مواطنتين أجنبيتين من أصول آسيوية ولا تتحدثان اللغة التشيكية بشكل جيد.

وقال جان بريدا، طبيب أمراض النساء ونائب رئيس الغرفة الطبية التشيكية، إن اللوم ليس على الطبيب فحسب، بل على جميع الموظفين المعنيين.

وأضاف عند تفسيره لسبب حدوث الخطأ: "إذا لم تكن تستطيع التحدث باللغة التشيكية أو لغة دولية معروفة بشكل جيد، فقد يلعب ذلك دورًا". أحيانًا ما يكون المترجمون على الهاتف، مما قد يؤدي أيضًا إلى تعقيد عملية الاتصال. هذا لا يعني أنه لا ينبغي للأطباء التعامل مع هذا الأمر، بل يعني أن خطر سوء الفهم يتزايد".

وأوضح أنه كان ينبغي أن تكون هناك عملية للتحقق من الهوية والإجراءات التي يتم إجراؤها طوال فترة إقامة المرأة في المستشفى.



